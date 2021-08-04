فريق القوات الخاصة يظفر بلقب الدوري العسكري للتايكواندو

عمان -الغد – ظفر فريق مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية، بالمركز الأول في بطولة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي للتايكواندو ،التي اختتمت اليوم الاربعاء، في صالة الأمير راشد لرياضات الدفاع عن النفس.

وحصد فريق مجموعة الملك عبدالله الثاني المركز الاول بعد أن جمع 48 نقطة، فيما حل فريق قيادة سلاح المدفعية الملكي في المركز الثاني جامعا 41 ، وحل فريق قيادة المنطقة العسكرية الوسطى بالمركز الثالث برصيد 38 نقطة، وفريق قيادة المنطقة العسكرية الشمالية رابعا برصيد 36 نقطة، وقيادة المنطقة العسكرية الشرقية خامسا برصيد 9 نقاط، فيما حل فريق قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية سادسا برصيد 8 نقاط.

وفي نهاية المباريات توج العميد جهاد عيسى قطيشات مدير الاتحاد الرياضي العسكري و رئيس الاتحاد العربي لرياضة العسكرية، الفائزين بالجوائز في البطولة التي شارك فيها 43 لاعبا يمثلون وحدات و تشكيلات القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي.

وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي:

وزن 54 كغم

المركز الأول: خيرالله محمد (القوات خاصة).

المركزالثاني: حمزة محمد (الوسطى).

المركز الثالث – مكرر: فيصل فهد (الشرقية).

المركز الثالث – مكرر: سند فراس (الشمالية).

وزن 58 كغم

المركزالأول: نجيب يوسف (القوات خاصة).

المركز الثاني: قصي سليمان (المدفعية).

المركزالثالث – مكرر: حسام حسين (الوسطى).

المركز الثالث – مكرر: محمود زياد (الشمالية).

وزن 63 كغم

المركز الاول: أشرف سالم (المدفعية).

المركز الثاني: سالم عبد (القوات خاصة).

المركز الثالث – مكرر: لؤي سيف (الشمالية).

المركز الثالث – مكرر: عبد الاله حسين (الوسطى).

وزن 68 كغم

المركز الأول: معين كاسب (الشمالية).

المركز الثاني: سائد رياض (الوسطى).

المركز الثالث – مكرر: محمد احمد (المدفعية).

المركز الثالث – مكرر: خالد جمعة (الجنوبية).

وزن 74 كغم

المركز الأول: أحمد علي (الشمالية).

المركزالثاني : حسام كنعان (المدفعية).

المركز الثالث – مكرر: زياد عواد (الشرقية).

المركز الثالث – مكرر: أحمد توفيق (الوسطى).

وزن 80 كغم

المركز الأول: احمد مصطفى (المدفعية).

المركز الثاني: محمد نواف (الوسطى).

المركز الثالث – مكرر: يزن أحمد (القوات خاصة).

المركز الثالث – مكرر: محمد وصفي (الشمالية).

وزن تحت 87 كغم

المركز الأول: وليد وهدان (وسطى).

المركز الثاني: معتز شحدة (القوات خاصة).

المركز الثالث – مكرر: رعد عواد (الجنوبية).

المركز الثالث – مكرر: محمد جهاد (المدفعية).

وزن فوق 87 كغم

المركز الأول: عدي محمد (القوات خاصة).

المركز الثاني: معن عمير (الوسطى).

المركز الثالث – مكرر: محمود فايز (الشمالية).

المركز الثالث – مكرر: عبدالكريم حسين (المدفعية).