فريق الوحدات يباشر التدريبات اليوم ويستقبل إدارة نادي السلط للتهنئة بلقب “الدوري”

مصطفى بالو

عمان – يباشر فريق الوحدات لكرة القدم، تدريباته الاستعدادية لمنافسات الموسم الكروي الجديد ، ومشاركته التاريخية في دوري أبطال آسيا 2021، وذلك من خلال الوجبة التدريبية التي تقام عصر اليوم، على ملعب مجمع النادي الرياضي بمنطقة غمدان، بحسب ما أكده مدير نشاط الكرة زياد شلباية.

وأضاف شلباية في حديثه لـ “الغد”:” أكدنا في إدارة نشاط الكرة والجهاز الفني لفريق الوحدات، على أهمية الانطلاق مبكرا في استعدادات الموسم الجديد، خاصة بعد ان اتضحت إلى حد كبير “خريطة” الطريق لمنافسات الموسم المحلي، حيث انطلاق منافسات درع اتحاد الكرة أواخر شباط (فبراير) المقبل، وإقامة دوري المحترفين في نيسان (إبريل) المقبل، وهو الشهر الذي يشهد ايضا خوض منافسات مجموعتنا الرابعة، من خلال مشاركتنا التاريخية الأولى، ممثلا للكرة الأردنية في دوري أبطال آسيا، حيث يعود اللاعبون إلى التدريبات بعد ان منح الجهاز الفني اللاعبين إجازة قصيرة، بعد تتويج الفريق بلقب دوري المحترفين للمرة 17 في تاريخه مؤخرا”.

وحول خطة الاستعداد للموسم المحلي الجديد والمشاركة المنتظرة في دوري الأبطال، أجاب شلباية:” تنطلق تدريبات الفريق اليوم السبت بصفوف منقوصة، وذلك بغياب لاعبي الفريق الدوليين في صفوف المنتخب الوطني الأول، والأخير يستعد حاليا في دبي استعدادا لاستكمال مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة، والذي نتمنى له التوفيق لتحقيق إنجازات جديدة، وتحقيق حلم الكرة الأردنية، وكذلك يغيب عن التدريبات لاعبو الفريق ضمن صفوف المنتخب الأولمبي، وكذلك اللاعبون المحترفون، حيث انتهى عقد السوري فهد يوسف، والتونسي هشام الصيفي، ويتواجد السنغالي نداي في بلاده في إجازة قصيرة، ويغيب ايضا الواعد مهند سمرين الذي اجرى عملية جراحية بالرباط الصليبي مؤخرا، ويشارك بالتدريبات اللاعبان أحمد هشام وخالد عصام اللذين تعاقد معهما الوحدات مؤخرا”.

وتابع:” من المنتظر أن يقيم الوحدات في معسكر خارجي في إحدى دول الخليج، عقب انتهاء مشاركته في درع اتحاد الكرة، واكتمال صفوفه بانضمام لاعبيه ضمن صفوف منتخبي “النشامى “ والأولمبي، بعد أن تكون قد اتضحت تعاقداته إلى حد كبير من اللاعبين المحليين والمحترفين، وسنجتهد إلى تقديم فريق يليق باسم وتاريخ وإنجازات وجماهيرية نادي الوحدات، ومشاركته التاريخية في دوري ابطال آسيا، وهنا أناشد من منبركم، الجهات المعنية في اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة، ومؤسسات الوطن، ورجال الأعمال، ومحبي وجماهير نادي الوحدات داخل وخارج الوطن، بأهمية دعم ممثل الوطن ماليا، في أول بطولة قارية على مستوى الوطن، بهدف الظهور المشرف لممثل الكرة الأردنية في المحفل القاري الكبير”.

استقبال إدارة السلط

على صعيد متصل، استقبل رئيس واعضاء الهيئة الإدارية لنادي الوحدات، وإدارة نشاط و”فنية” الكرة، وفد إدارة نادي السلط برئاسة خالد عربيات، خلال زيارته الى مجمع نادي الوحدات الرياضي في غمدان، والذي قدم التهاني بمناسبة فوز فريق الوحدات بلقب دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2020، وللمرة 17 في تاريخ النادي.

وتبادل رئيس الهيئة الإدارية لنادي الوحدات العين وجيه عزايزة، ورئيس نادي السلط خالد عربيات، الحديث حيث أكد عربيات على حسن العلاقة التي تربط الناديين، مهنئا باسم السلط والنادي وجماهيره بفوز فريق الوحدات بلقب دوري المحترفين، مؤكد ان الوحدات ظفر بلقب البطولة الأغلى محليا عن جدارة واستحقاق، متمنيا لفريق الوحدات التوفيق في مشاركته ممثلا للكرة الأردنية في دوري أبطال آسيا.

ورد عزايزة قائلا:” نرحب بإدارة نادي السلط في ناديها الثاني نادي الوحدات، ونثمن هذه المبادرة الكريمة النابعة من أصالة أهالي السلط، مشيدا بتاريخ وعراقة مدينة السلط باعتبارها عاصمة للثقافة والحضارة، ورجالاتها وتضحياتهم الوطنية الجسام للوطن والقيادة الهاشمية، متمنيا التوفيق لفريقي السلط والفيصلي ممثلي الكرة الأردنية في كأس الاتحاد الآسيوي.