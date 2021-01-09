فريق الوحدات يحتفي بكريم خطاطبة أصغر محلل رياضي – فيديو

عمان – الغد – كرم فريق نادي الوحدات لكرة القدم، المحلل كريم خطاطبة اصغر محلل رياضي في المملكة، وذلك تقديرا لموهيته، وتحفيزا له لمواصلة الابداع في الحقل الرياضي، وخاصة كرة القدم.

وجاء التكريم بناء على دعوة من المدير الفني لفريق الوحدات عبدالله ابو زمع الذي وجه الدعوة لكريم للتواجد في تدريب اليوم السبت، للاحتفال به وتحفيزه.

وتحدث ابو زمع واللاعبون للمحلل الصغير مبدين اعجابهم بموهبته التحليليه، ومتمنين له التوفيق في مجال التحليل الرياضي.

كما اثنى مدير نشاط الكرة في الوحدات زياد شلباية على موهبة كريم، مؤكدا أن نادي الوحدات حريص دوما على احتضان المواهب وتشجيعها، معتبرا ان كريم اثبت حضورا لافتا ويستحق التكريم من نادي كبير بحجم الوحدات.

كريم بدوره وجه الشكر والتقدير لنادي الوحدات على هذه اللفتة الطيبة، التي تشجعه على المضي قدما في هذا المجال.

وأكد كريم انه متابع جيد للدوري منذ البداية، وتوقعاته جاءت في مكانها بفوز الوحدات بالدوري لنجومية لاعبيه واستقرار الجهاز الفني، متوقعا ايضا أن يظهر الوحدات بشكل لافت في دوري ابطال آسيا، متمنيا له التوفيق في هذه المشاركة التاريخية بحثا عن نتائج لافتة