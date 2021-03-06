فريق بحثي من جامعة العلوم والتكنولوجيا يحصل على براءة اختراع

الرمثا- الغد- تمكن الفريق البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية المؤلف من الدكتور نزار سماره (كلية الزراعة) والدكتور محمد الفندي (معهد النانو تكنولوجي) والدكتور محمد الروسان (كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات) من تسجيل براءة اختراع لدى مكتب براءات الاختراع الأردني/ وزارة الصناعة والتجارة بعنوان: تسرّع من انبات البذور الزراعية بشكل كبير جدا.

واستطاع الفريق الاستفادة من علم النانوتكنولوجي وتحضير مادة مكونه من حبيبات متناهية الصغر “بحجم النانو” بطريقه سهله وسريعة وآمنه. حيث ان هذه المادة النانوية لها القدرة على أختراق غشاء البذور الزراعية ومن ثم التأثير عليها وحثها على الانبات في وقت قصير جدا.

وقام الفريق بتطبيق طريقتهم الجديدة على بذور البندورة حيث ثبت نجاح فعاليتها في الحقل الزراعي وضمن الظروف الطبيعية. وتكمن اهمية هذا الاختراع في انه يمكّن المزارعين والمؤسسات الزراعية بتوفير كميات من الشتلات الزراعية في اوقات زمنيه قياسيه. اضافة الى القدرة على انبات بذور كثير من النباتات ذات البذور الساكنة مثل بذور الزيتون وغيرها.

ومن الجدير بالذكر ان عملية تطوير هذا الاختراع قد تم في مختبرات الغرف النظيفة التابعة لمعهد النانو التكنولوجي في جامعة العلوم والتكنولوجيا. ويأمل فريق البحث في تطوير الاختراع وتجربته على عدد أكبر من بذور النباتات لخدمة قطاع الزراعة والصناعات الزراعية.