فريق تايجرز العالمي للتايكواندو يبهر الحضور بعروض شيقة

أيمن وجيه الخطيب – رعى وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، أول من أمس، الحفل الكبير بتنظيم السفارة الكورية الجنوبية في عمان، وبالتعاون مع اتحاد التايكواندو، الذي شمل على عروض فريق تايجرز الكوري العالمي للتايكواندو في قاعة قصر الثقافة في مدينة الحسين للشباب، بمناسبة مرور 60 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وكوريا الجنوبية.

وحضر العروض سفير كوريا الجنوبية في عمان، لي جي وان ونائب وزير الخارجيه للشؤون الدبلوماسية، في كوريا الجنوبية لي سانج هوا، ونائب سمو رئيس اتحاد التايكواندو ذيب الكردي وعدد كبير من أسرة رياضة التايكواندو وكبار الحضور.

وألقى سفير كوريا الجنوبية كلمة رحب فيها بالحصور وشدد على التعاون بين الأردن وكوريا الجنوبية في شتى المجالات، وأشاد بالتطور الكبير الذي تحظى به التايكواندو من حيث الانجازات التي حققها لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية على المستوى الأولمبي والعالمي والإقليمي.

وأكد على متانة العلاقات بين البلدين في شتى المجالات الثقافية والرياضية والاقتصادية.

وألقى وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، كلمة رحب بها بالحضور، وأشاد بدور السفارة الكورية في نشر الثقافات بمناسبة مرور 60 عاما، وعلى بدء العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وكوريا الجنوبية من خلال أسبوع الثقافة الذي تنظمه السفارة، والذي يشمل على عدة أنسطة منها الرياضىة.

وأكد على مساهمة الشباب في تطوير الفكر والثقافة حيث بات يلعب دورا كبيرا في كافة المجالات.

وألقى نائب رئيس اتحاد التايكواندو ذيب الكردي كلمة رحب خلالها بالحضور وبسفارة كوريا الجنوبية، مؤكدا دور الشباب في رفد الحركة الرياضية في الأردن، وثمن دور السفارة الكورية واهتمامه بالتايكواندو، حيث تربط الأردن بكوريا الجنوبية علاقة مميزة، وتتواصل السفارة الكورية، مع اتحاد التايكواندو، لتقديم كل ما يمكن لدعم اللعبة في الأردن، وذلك للتطور الكبير الذي تحظى به التايكواندو على الأصعدة كافة، وهو ما جعل الأردن في مقدمة الدول على سلم الانجازات.