فريق تويوتا “جازو للسباقات” يحقق سادس فوز في “رالي ويلز”

عمان- حقق فريق “جازو للسباقات” المشارك في بطولة العالم للراليات، مؤخراً، الانتصار السادس له هذا الموسم مع فوز استثنائي في “رالي ويلز”. ونجح السائق أوت تاناك في تسجيل أسرع زمن في مرحلة باور الأخيرة وحصد الحد الأقصى من النقاط على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 8، معززاً بذلك صدارته في بطولة العالم للسائقين. وبهذه النتيجة يقترب فريق “جازو للسباقات” من صدارة بطولة المصنعين ضمن منافسات بطولة العالم للراليات التي ينظمها “الاتحاد الدولي للسيارات”.

وتصدر فريق “جازو للسباقات” الرالي منذ بدايته وصولاً إلى خط النهاية؛ حيث انطلق السائق كريس ميك في المقدمة على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 5، وذلك قبل أن يظفر زميله السائق تاناك بالصدارة. وشمل اليوم الرابع من الرالي دورتين على مرحلتي “ألوين” و”برينيج” في شمال ويلز، مع إلغاء مرحلة “غريت أورم” على الطرقات الإسفلتية على طول الساحل، وذلك بسبب ظروف البحر التي قد تشكل خطورة على مجريات المنافسة. واستهل السائق تاناك اليوم الرابع والأخير بشكل مثالي؛ حيث تمكن من تجاوز أقرب منافسيه بعُشر من الثانية ليفوز بأول دورة ضمن مرحلة “ألوين” على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 8.

ومع بلوغ مرحلة باور الأخيرة، كان السائق تاناك متقدماً بفارق 9.5 ثوان، عندما انطلق بسرعة متخطياً الجميع بنصف ثانية، ليحصل بذلك بالنقاط الإضافية الخمس. وجاءت النتيجة النهائية له وللسائق المساعد مارتن يارفيويا بفارق زمني يبلغ 10.9 ثوان، ليتصدر بذلك ترتيب السائقين بفارق 28 نقطة عن أقرب منافسيه. ومن ناحية أخرى، حل السائق كريس ميك في المركز الرابع على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 5، ليحصل بذلك على نقاط حاسمة أسهمت في تقليص الفارق بين فريق “جازو للسباقات” والفريق المتصدر لبطولة المصنعين إلى ثماني نقاط فقط.