فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق فوزه الثالث هذا الموسم في رالي كرواتيا

عمّان، أيار 2023: حقق فريق تويوتا جازو للسباقات فوزه الثالث هذا الموسم في رالي كرواتيا الذي جرى مؤخرًا ضمن منافسات “بطولة العالم للراليات” للعام 2023، التي ينظمها “الاتحاد الدولي للسيارات”؛ إذ فاز إلفين إيفانز وسكوت مارتن بالمركز الأول على متن سيارة تويوتا GR يارس رالي1 الكهربائية الـ “هايبرِد” التي تحمل الرقم 33.

وتمكن الثنائي إيفانز ومارتن من تحقيق فوزهما الخامس لفريق تويوتا جازو للسباقات بفضل قيادتهما المحكمة في ظروف صعبة حول زغرب؛ إذ نجحا في إيجاد التوازن الدقيق بين الحذر والسرعة للتغلب على التغيرات المتكررة التي شهدتها الطرقات بما في ذلك الطين والحصى.

وبعد تحقيقه الصدارة خلال اليوم الثالث، عزز إيفانز تفوقه مع زيادة الفارق إلى 25.4 ثانية في المساء، كما زاد الفارق إلى أكثر من نصف دقيقة بحلول أول اختبار من الاختبارات الأربعة في اليوم الأخير. وقد سمح ذلك باتباع نهج أكثر حذرًا في المراحل الختامية ومكن سيارة تويوتا GR يارس رالي1 الكهربائية الـ “هايبرِد” التي تحمل الرقم 33 من إنهاء الرالي بالفوز بفارق 27 ثانية.

وأهدى إيفانز ومارتن من فريق تويوتا جازو للسباقات الفوز إلى زميلهما المنافس كريج برين، الذي للأسف فقد حياته بشكل مأساوي في الفترة التي سبقت الرالي. لقد كان مارتن في السابق سائقًا مساعدًا لبرين في الفترة بين عامي 2014 و2018، وصعدا منصة التتويج في بطولة العالم للراليات معًا لأول مرة. وتضامنًا مع السائق كريج برين، رُشِّحَ سائقان اثنان فقط من كل فريق كمؤهلين للحصول على نقاط بطولة المُصنّعين خلال السباق. ويتصدر فريق تويوتا جازو للسباقات حاليًا البطولة بفارق 29 نقطة.

كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق “الفورمولا 1″، و”بطولة العالم للتحمل”، و”سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة”. وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم “جازو للسباقات”، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها “نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات”، يسلط “جازو للسباقات” الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف “جازو للسباقات” إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.

تُستأنف بطولة العالم للراليات في أيار الحالي مع انطلاق رالي البرتغال، الذي سيُقام في ماتوسينهوس بالقرب من بورتو في شمال البرتغال وستجري منافساته على تضاريس متنوعة ما بين رملية وصخرية.