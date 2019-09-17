فريق “جازو للسباقات” يحقق المراكز الثلاثة الأولى في رالي دويتشلاند

عمان- حقق فريق “جازو للسباقات” المشارك في بطولة العالم للراليات فوزاً تاريخياً فرض فيه هيمنته على منصة التتويج بأكملها، وذلك في رالي دويتشلاند الذي أقيم مؤخراً في ألمانيا. وشهد الرالي إحراز السائق أوت تاناك المركز الأول في السباق على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 8، معززاً بذلك من صدارته لبطولة العالم للسائقين برصيد 33 نقطة، كما انضم إليه في منصة التتويج زميلاه في الفريق؛ السائقان كريس ميكي وياري-ماتي لاتفالا. وتمثل هذه النتيجة المرة الأولى منذ أربع سنوات التي ينجح فيها مُصنّع واحد في الهيمنة على جميع المراكز على منصة التتويج ضمن منافسات بطولة العالم للراليات، وبذلك يقلّص فريق “جازو للسباقات” الفارق بينه وبين المتصدر إلى 8 نقاط فقط.

تمكن السائق تاناك من المحافظة على صدارة أغلب مراحل السباق منذ الانطلاق وحتى الوصول إلى خط النهاية؛ حيث نجح مع مساعده السائق مارتن يارفيويا في تحقيق الفوز للسنة الثالثة على التوالي في هذا الحدث الحافل بالتحديات على الطرقات الألمانية. وشهدت فترة ما بعد الظهيرة من اليوم الثالث للسباق منافسة محتدمة، حيث قام كل من السائق ميكي على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 5، والسائق لاتفالا على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 10، في بناء فارق زمني كبير يفصلهما عن أقرب المنافسين خلال مراحل بانزربلات المهيبة، الأمر الذي مكنهم من حجز أماكنهم على منصة التتويج.

وتمكنت السيارات الثلاث من الحفاظ على مراكزها خلال اليوم الرابع والأخير من السباق، ليحقق السائق تاناك المركز الأول بفارق 20 ثانية و8 أجزاء من الثانية، مسجلاً بذلك الفوز الخامس له هذا العام. في حين حل السائق ميكي ومساعده السائق سيب مارشال في المركز الثاني، ليعتليا بذلك منصة التتويج للمرة الأولى ضمن صفوف فريق “جازو للسباقات”. وكان المركز الثالث من نصيب السائق لاتفالا ومساعده السائق ميكا أنتيلا، محققاً بذلك النتيجة نفسها التي اختتم بها الجولة السابقة في رالي فنلندا. وحققت السيارات الثلاث نتيجة مثالية في الحدث الذي أقيم في موطن فريق تويوتا لرياضات سباقات السيارات في كولونيا، والذي تم فيه تطوير محرك سيارة تويوتا يارس للراليات.

وتعليقاً على ذلك، قال آكيو تويودا، رئيس الفريق: “لقد كانت رؤية السائقين والسائقين المساعدين الستة يعتلون منصة التتويج في الرالي الألماني أمراً مشوقاً للغاية، وأود أن أشكرهم وسائر أعضاء الفريق على هذا الإنجاز، والشكر موصول لجميع المعجبين الذين سعدوا بهذه النتيجة. تاناك ويارفيويا، شكراً جزيلاً على هذين الفوزين المتتاليين، وعلى تحقيق الفوز الثالث في ألمانيا التي شهدت تطوير محرك سيارة تويوتا يارس للراليات. فلنستمر في العمل بجد خلال السباقات الأربعة المتبقية من هذا الموسم، ودعونا نبذل قصارى جهدنا لمواصلة تقديم أفضل التجارب للجماهير. وإلى جميع معجبينا، أشكركم على دعمكم المستمر لفريق “جازو للسباقات” المشارك في بطولة العالم للراليات”.