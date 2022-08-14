فريق جازو للسباقات يحقق فوزًا مزدوجًا في رالي فنلندا

تويوتا تتصدر بطولة المُصنِّعين بفارق 88 نقطة مع تبقّي خمسة سباقات على نهاية الموسم الحالي من بطولة العالم للراليات

عمّان، آب 2022: حقق فريق “جازو للسباقات” فوزًا مزدوجًا في رالي فنلندا الذي أُجري ضمن منافسات الموسم الحالي من بطولة العالم للراليات WRC التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، ليضيف الفريقُ هذا الفوزَ على متن سيارة تويوتا GR يارس رالي1 الكهربائية الـ “هايبرِد”، إلى سِجلِّه الحافل بالإنجازات، ويُعزِّز صدارة شركة تويوتا لبطولة المُصنِّعين بفارق 88 نقطة؛ إذ نجح السائق الفنلندي كالي روفانبيرا بإحراز المركز الثاني بفضل أدائه الاستثنائي، بينما فاز زميله وابن بلده إيسابيكا لابي بالمركز الثالث، ليعتليا منصة التتويج في هذا السباق الشيّق الذي أُقيم على أرضهما.

قدّم كلٌّ من كالي روفانبيرا مع مساعده يونّي هالتونن، وإيسابيكا لابي مع مساعده يانّي فيرم، أداءً متميزًا على متن سيارتيْ تويوتا GR يارس رالي1 اللتين تحملان الرقميْن 69 و4 على التوالي، وسجّلتا أسرع زمن في 15 مرحلة من أصل 22، وتألّقتا على الطرقات المكسوة بالحصى حول مدينة يوفاسكولا الفنلندية، وهو موطن فريق “تويوتا جازو للسباقات”. وقد كلّل السائقُ كالي روفانبيرا أداءَه المذهل في هذا السباق الذي يُعرَف بسرعته العالية وضيق طرقاته بحصوله على النقاط الخمس الإضافية المسموح بها بعد نجاحه في تسجيل أسرع زمن في مرحلة “باور” الأخيرةPower Stage ؛ ليرفع رصيده إلى 94 نقطة، مع تبقّي خمسة سباقات على نهاية البطولة، بينما سجّل الثنائي إيسابيكا لابي ومساعده يانّي فيرم فوزهما الثاني خلال منافسات الموسم الحالي.

وتعليقًا على ذلك، صرّح آكيو تويودا، رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن قائلًا: “يتضمن الموسم الحالي من بطولة العالم للراليات سباقين على أرض فريق “تويوتا جازو للسباقات”، ورالي فنلندا هو أولهما. لقد بذل جميع أعضاء الفريق، وخاصةً البطلين المحلييْن روفانبيرا ولابي، جهودًا كبيرةً، وحققوا نتائج جيدة، متخطِّين بأدائهم جميع الحدود المألوفة. ونحن ممتنون وشاكرون جدًّا للدعم الذي قدمه لنا مشجعونا، والحفاوة التي حظينا بها في مدينة يوفاسكولا، كما أنني على ثقةٍ تامةٍ بأننا سنحظى بدعم كبير في رالي اليابان أيضًا، وهو السباق الثاني على أرض فريق “تويوتا جازو للسباقات”. وسيواصل الفريق بذل قصارى جهده لتقديم عروض مميزة تلبي تطلعات مشجعينا، وتكافئهم على دعمهم المستمر من خلال تحقيق الفوز”.

وكانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق “الفورمولا 1″، و”بطولة العالم للتحمل”، و”سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة”. وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم “جازو للسباقات”، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها “نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات”، يسلط “جازو للسباقات” الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف “جازو للسباقات” إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.

سيُقام رالي إيبر بلجيكا؛ الذي أُضيف إلى بطولة العالم للراليات لأوّل مرّة عام 2021، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 آب الحالي. ويشتهر هذا الرالي بصعوبته؛ إذ يُجرى على مزيج من الطرقات الإسفلتية الكلاسيكية التي تتطلب مهارات عالية، والطرقات الزراعية السريعة الضيقة المحفوفة بخنادق عميقة على جانبيها.