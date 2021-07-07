فريق “جاكوار للسباقات” يعود إلى بروكلين لتصدر فرق “فورمولا إي”



دبي– يقطع فريق “جاكوار للسباقات” المحيط الأطلسي، متجهاً إلى بروكلين في نيويورك، من أجل المشاركة في الجولتين العاشرة والحادية عشرة من “بطولة العالم للفورمولا إي”، وينصب تركيز الفريق، بسائقيه المميزين وسيارته السريعة، على تحقيق نقاط مهمة في الجولة المزدوجة التي ستقام يومي 10 تموز والأحد 11 تموز.

ويمكث حالياً الفريق الذي يتخذ من أوكسفوردشير الإنجليزية مقرا له في المركز الثالث لترتيب الفرق، على بعد أربع نقاط فقط من متصدر الترتيب “مرسيدس إي كيو”. واستغل “جاكوار للسباقات” الأسابيع السابقة لمرحلة نيويورك من أجل تجهيز سيارة I-TYPE 5 لهذا المرحلة المهمة والعودة إلى ريد هوك لأول مرة منذ عامين.

ولدى كل من سائقي “جاكوار للسباقات” سام بيرد وميتش إيفانز ذكريات جميلة في حلبة بروكلين، بعد تحقيق التتويج في عدة سباقات سابقة، وإثباتهما لكونهما منافسين عنيدين على هذه الحلبة.

ويمكث إيفانز في المركز الخامس من ترتيب السائقين، على بعد 12 نقطة فقط من متصدر الترتيب النيوزيلندي إدواردو مورتارا. وعلى الرغم من وجود بيرد في المركز 12 في ترتيب السائقين، إلا إنه يبعد 23 نقطة فقط عن مورتارا – أقل من نقاط فوز واحد – مؤكداً استمرار المنافسة على البطولة.

وقال جيمس باركلي، مدير فريق “جاكوار للسباقات”: “تتمتع “بطولة العالم للفورمولا إي” حالياً بتنافسية كبيرة، ونحن نستمتع بمشاركتنا في السباقات. نحن على بعد 4 نقاط فقط من صدارة ترتيب الفرق، وهدفنا في نيويورك هو العودة إلى قمة الترتيب. لدينا سام بيرد وميتش إيفانز اللذين قدما سباقات جيدة سابقاً على شوارع بروكلين، ولدينا سيارة جاكوار I-TYPE 5 التي أثبتت امتلاكها للأداء اللازم لتحقيق التتويج. ينصب تركيزنا وجهدنا الآن على تحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط في جولة نيويورك المزدوجة”.