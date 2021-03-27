فريق “دار الخير” ينظم برامج تنموية بديلا عن المساعدات التقليدية

معتصم الرقاد

عمان- أطلقت دار التمكين مبادرة “دار الخير” التي تقوم على مبادئ التكافل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي بين الأفراد والمجتمعات، للمساهمة في وصولهم إلى الاكتفاء الذاتي من خلال طرح حلول تنموية مستدامة بديلا لطرائق المساعدات التقليدية.

يسعى فريق “دار التمكين” الى التقليل من معاناة الأسر الفقيرة، ونسب البطالة المحلية من خلال توفير مشاريع صغيرة ومتوسطة في قطاعات يحتاجها السوق المحلي، والتي تتناسب مع قدرات ومهارات الفئة المستهدفة للوصول إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي وزيادة فاعليتهم الإيجابية في المجتمع الأردني دون الحاجة إلى انتظار معونات الجمعيات الخيرية.

تعمل “دار التمكين” ضمن إطار عملي وبرامجي قائم على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية، والمنظمات المجتمعية، ومؤسسات المجتمع المدني من خلال النهج والأفكار التشاركية التي تتوافق مع رسالتنا، والتي قد تعمل على توفير الوقت والجهد والمال بطريقة فعّالة، وتصب هذه الجهود في المحاولة لرسم الدائرة المتكاملة لحل مشكلة الفقر من جذورها.

وتتلخص الفكرة من برامج المبادرة في خلق جميع العوامل المناسبة لتطوير مهارات الأفراد في مختلف المجالات وتمكينهم اقتصادياً من خلال إدراجهم في المشاريع المختلفة وتخليصهم من المعوقات التي تمنعهم من الدخول إلى سوق العمل.

وبحسب فريق المبادرة تتضمن برامج المبادرة عدة محاور، ومنها برنامج دار المشاريع، ودار المهارات ودار الخير.

وفي برنامج دار المشاريع يتركز عمل دار التمكين على هذا البرنامج بشكل أساسي، بحيث يسعى من خلال هذا البرنامج لتطوير المشاريع المدرة للدخل بمختلف مستوياتها، مما سيعمل على إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل، أو مصدر رزق رافد للأسر الفقيرة من خلال تنفيذ مشاريع صغيرة لهم.

وما يميز المبادرة عن غيرها هو محاولة تنفيذ أول مشروع ربحي مجتمعي (Social business) في الأردن، بحيث يتم توظيف عدد من الكوادر المنتقين بعناية حسب أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الأقل حظا داخل الأردن، إضافة الى صرف الأرباح السنوية للمشروع كاملة لإنشاء مشاريع تنمية حضرية أخرى أو لتنفيذ توسعة للمشروع في المنطقة المستهدفة، بالاتفاق مع ممثلي أهالي المنطقة والجهات الحكومية المختصة.

ويقوم برنامج دار الخير على المساعدات الخيرية في دعم الأسر العفيفة والمهمشة اقتصادياً بشكل دوري ودائم، خصوصاً للأسر التي لا مُعيل لها من خلال تقديم المساعدات الغذائية والطبية ووسائل التدفئة، حيث يسعى المشروع للتقليل من معاناتهم اليومية والتخفيف عليهم مرتين في السنة كحد أدنى.

ويتم انتقاء المستفيدين من هذا المشروع على الأسس الموضوعة والمعاير المحددة مسبقا من قبل الجمعية بعد عملية البحث والتقصي عن وضع عائلات المستفيدين، بحسب مناطقهم بطريقة عادلة.

ومن البرامج التي تعمل عليها المبادرة قضية “الغارمين” ويعمل مشروع الغارمين على التخفيف من أعباء الأفراد المالية وخصوصاً العاطلين عن العمل، من خلال تعزيز مبدأ تسديد ديون الفئة المستهدفة في المجال الصحي.

بحيث يتخلص المستفيدون من هذا المشروع من الطلب القضائي على القضايا المالية، وبالتالي يصبح باستطاعتهم العودة للعمل أو ايجاد فرص عمل دون وجود أي عقبات، وتحويل حالتهم من أفراد عاطلين عن العمل الى أفراد فاعلين ومنتجين ومعيلين لعائلاتهم مما سيقلل أيضاً من نسبة البطالة في الأردن، ويتم انتقاء المستفيدين من هذا المشروع على الأسس الموضوعة ومعايير محددة مسبقا بطريقة عادلة تشمل كل أفراد المجتمع من قبل الجمعية بعد عملية البحث والتقصي عن وضع عائلات المستفيدين.

أما برنامج التدريبات وبناء القدرات فإنه يهتم مشروع التدريب وبناء القدرات على تعزيز الابتكار وتنمية الأفكار الريادية والإبداعية من خلال توفير وسائل تعليمية غير تقليدية تتواءم مع التطور الفكري والمعلوماتي في كل القطاعات، ويسعى المشروع الى تدريب المستفيدين على بناء نماذج أعمال متكاملة ومبتكرة تقود المستفيدين لتحويل المشاكل والتحديات المجتمعية والفردية الى فرص وحلول تنموية مستدامة.

كما يهتم المشروع بتعزيز الشراكات والتشبيك بين المستفيدين والقطاع العام والخاص من خلال توفير منصات وبيئات حوارية تهدف الى تعريف المستفيدين بالأنشطة والأمثلة المشتركة محلياً ودولياً، مما سيساعد على مشاركة الخبرات والتعلم من قصص النجاح والدروس المستفادة وفتح افاق جديدة لدى المستفيدين للبحث عن فرص عمل كل ضمن اختاصه واهتمامه.

وتهتم مبادرة الدار بشكل أساسي في اشراك الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية والنساء الراغبات في تطوير مهاراتهم في هذه البرنامج .

ويذكر أن مبادرة “دار التمكين” هي أردنية خيرية أسست العام 2020، ويقوم عليها عدد من الشباب المحترف في مجالات التنمية المختلفة.