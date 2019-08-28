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فريق رينو فورمولا 1 يستكمل تطوير ناقل الحركة الهجين لسيارة إنفينيتي

منذ ساعتين
فريق رينو فورمولا 1 يستكمل تطوير ناقل الحركة الهجين لسيارة إنفينيتي

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دبي– استكملت إنفينيتي وفريق رينو فورمولا 1 عملية تطوير مجموعة نقل الحركة الفريدة ذات النظام الهجين المزدوج، والأداء رفيع المستوى، والمصممة خصيصاً للنموذج الأولي لسيارة ’إنفينيتي بروجكت بلاك إس‘. وقام نيكو هولكنبرج، نجم فريق رينو فورمولا 1، باختبار نموذجين أوليين من النسخة النهائية للسيارة في سالزبرجرينج بالنمسا.
وستواصل إنفينيتي اختبار النموذج الأولي لسيارة كيو 60 بروجكت بلاك إس والتحقق من عناصره، وستتخذ القرار بشأن إمكانيات الإنتاج والتقنيات المعتمدة بحلول نهاية العام 2019.
وقد جاء النموذج الأولي لسيارة بروجكت بلاك إس في ضوء التعاون المتزايد بين إنفينيتي وفريق رينو فورمولا 1 ليكون بمثابة منصة اختبار لتطوير ناقل الحركة الجديد والمستوحى من سباقات فورمولا 1. وتم الكشف عن النسخة الأحدث من بروجكت بلاك إس في باريس في خريف العام 2018. ومنذ ذلك الحين، عمل مهندسو مجموعة نقل الحركة من رينو فورمولا 1 وإنفينيتي على مواصلة تطوير هذه التقنية الفريدة، واستكشاف إمكانية استخدامها في سيارة عالية الأداء ومخصصة للقيادة على الطرقات. وعلاوة على ذلك، قدّم البرنامج نظرة معمّقة حول إمكانات التعاون بين ’إنفينيتي‘ وشركائها لتطوير مشاريع وتقنيات جديدة.

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