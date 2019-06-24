فريق صقور الأردن الملكي يلفت انظار العالم إلى المملكة (فيديو)

‏أحمد الرواشدة

العقبة- لفت فريق صقور الأردن الملكي انظار العالم إلى الأردن من خلال العروض الشيقة للحركات الجوية (الايروباتيكية) ليحقق بذلك قيمة مضافة وميزة جاذبة للسياحة في منطقة مثلث الذهبي العقبة – البتراء – وادي رم، سيما وأن الفريق هو الاعرق في منطقة الشرق الاوسط والوحيد عربياً والاميز عالمياً، بتقديم حركات لا تخلو من الخطورة والاثارة والجمال والدقة المتناهية.

ويقوم الفريق منذ 43 عاماً بحسب مدير عام صقور الاردن الملكية المهندس رياض ايوب بالتدريب الدقيق الذي يتميز بروح الفريق الواحد بحركات استعراض جوية في سماء العقبة.

ويؤكد ايوب ان الفريق أنشئ بإرادة ملكية سامية من قبل المغفور له الملك الحسين بن طلال وبقي يحظى برعاية ملكية خاصة لتطويره ورفده بالخبرات والدعم في كل المجالات، وتكلل هذا الدعم بإرادة جلالة الملك عبدالله الثاني وذلك للمساهمة في الترويج للعقبة والأردن ، وثمن ايوب دعم ومتابعة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة وسلاح الجو والملكية الاردنية.

وبين ايوب ان الفريق يستعد حالياً للمشاركة في استعراضات عالمية اعتاد عليها سنويا في بريطانيا ثم يتبعها عروض اخرى في دول ايرلندا والسويد وهولندا وبولندا سلوفاكيا وبلجيكا، مشيرا ان الفريق شارك خلال السنوات الماضية بعشرات العروض التي تمتزج بحركات استعراض جوية دقيقة ومثيرة والطيران التشكيلي المنفرد في دول فرنسا، بريطانيا، بلجيكا، السويد، اوروبا الشرقية، اميركا، الامارات، مصر، قطر، إندونيسيا، الاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى العروض الجوية في المناسبات والاعياد الوطنية في مختلف مدن المملكة وخاصة مدينة العقبة مقر الفريق.

واشار ايوب انه تم تجديد طائرات الفريق عبر شراء خمسة طائرات نوع ( اكستر 330 أل اكس)، والتي تمتلك القدرة الكبيرة على المناورة حيث الامان والدقة والاحتراف ما مكن الفريق من المشاركة والمنافسة في المهرجانات ومواجهة الفرق العالمية وإحراز الجوائز والمكانة العالمية للفريق والاردن، مثمنا دعم ومتابعة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة وسلاح الجو و”الملكية الاردنية”.