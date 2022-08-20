فريق “عينك على المستقبل” يساند الطلبة باختيار التخصصات الجامعية

معتصم الرقاد

عمان- بعد 11 سنة من النجاح، وبعد 21 كرنفال توعوي إرشادي، أطلقت مبادرة “عينك على المستقبل- عيش حلمك” في مدينة الحسين للشباب- بقاعات عمان الكبرى. يوم لإرشاد الطلبة الناجحين في الثانوية العامة لاختيار التخصصات الجامعية التي يتطلبها سوق العمل.

وتوسعت المبادرة تباعا لتخدم كل من طلاب المدارس والتوجيهي، بهدف تعريفهم بالمسارات الأكاديمية (علمي، أدبي، صناعي.. الخ)، ولتتشكل لديهم قاعدة معرفية عن مستقبل التعليم والتخصصات، وتعمل المبادرة على المواءمة بين مخرجات التعليم المدرسي والجامعي والعمل على سد الفجوة المعرفية والمهارية عند الانتقال من المرحلة المدرسية إلى المرحلة الجامعية وسوق العمل.

وتضمن الكرنفال زوايا عدة أبرزها معرض الإرشاد الأكاديمي، والذي يضم محطات عدة، ممثلة بمتطوعين يقومون بالتعريف بهذه التخصصات وتوضيح مجالات عملها، والمهارات المطلوبة فيها، إضافة إلى ورشات ومحاضرات تدريبية تنموية تحفيزية، وجوانب ترفيهية وكرنفالية متنوعة.

وعلى مدى سنوات مبادرة “عينك على المستقبل”، شارك أكثر من (10,440) متطوع وأكثر من (52,955) زائر ومستفيد، حيث تعد المبادرة قائمة كلياً على وجود المتطوعين من إداريين ومسؤولي الفرق الذين بدورهم يقومون باختيار متطوعين آخرين وفقا لأسس ومعايير خاصة بكل فريق. وبهذا العام، سيتم عقد 3 كرنفالات في 3 محافظات “العقبة، الكرك، عمان”، ومن الجدير بالذكر أن مبادرة “عينك على المستقبل” تنظم فعالياتها مع مجموعة من شركائها الاستراتيجيين، وشركاء النجاح الذين من أبرزهم وزارة التربية والتعليم وجو أكاديمي. وجاءت مبادرة “عينك على المستقبل” التطوعية، لترشد طلبة الثانوية العامة لاختيار تخصصاتهم الجامعية، وطلبة صفي التاسع والعاشر لاختيار تخصصاتهم الثانوية، وتم استحداث فرق أخرى لإرشاد أولياء الأمور.

“عينك على المستقبل” أطلقها مجموعة من طلاب الجامعة الأردنية بناء على تجربتهم باختيار التخصصات الجامعية وسوء اختيار التخصص والجامعة بالنسبة للبعض، بسبب قلة المعلومات عن هذا الجانب بشكل عام.

المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتم إنجاز 18 كرنفالا، وهي إحدى مشاريع مؤسسة “بادر وساهم”، وهي شبابية تطوعية غير ربحية، انطلقت من طلبة الجامعة الأردنية بالشراكة مع وزارة الشباب، ووزارة التربية والتعليم، وجو أكاديمي، إضافة إلى مؤسسات محلية مجتمعية والمؤسسات التعليمية، ويتم ذكر الشركاء لكل كرنفال بشكل خاص.

الطالبة روان العظم من فريق المبادرة تقول: “بدأت الفعاليات بمجموعة طلاب من الجامعة الأردنية قاموا بالاتفاق على فكرة الكرنفال لمساعدة طلاب التوجيهي في تجنب سوء الاختيار بالتخصص، ونظم كرنفال يتم فيه الشرح والتوضيح للطلبة حول التخصصات بشكل ممنهج، وليس بناء على تجارب الأشخاص فقط، فنحن نتحدث عن التخصص من أهل الاختصاص من المتطوعين بحيادية تامة”.

وتتابع، “أول حضور كان لأكثر من 3000 طالب زائر، ونظراً لإقبال الطلاب والحاجة المجتمعية، نظمت الكرنفالات على مدى 9 سنوات ومستمرين إن شاء الله بالمبادرة”.

وبينت العظم أن الكرنفال يتضمن أقساما عدة، أول قسم وهو الأهم قسم الإرشاد لطلبة التوجيهي، مقسم لقطاعات عدة، قطاعات هندسية وطبية وإنسانية وعلمية، ويكون الإرشاد على شكل “بوثات”، كل بوث يمثل تخصص معين عليه ويشرف عليه مجموعة متطوعين من مختلف الجامعات الأردنية، يقومون بالشرح عن التخصص والمواد والساعات وكل تفاصيله.

أما القسم الثاني فهو قسم إرشاد طلبة الصف العاشر بالمسارات الأكاديمية والمهنية المتاحة أمامهم “علمي، أدبي، صناعي ومهني”، ويتم شرح العديد من التفاصيل والمجالات الجامعية المتاحة لهم، وقسم إرشاد أولياء الأمور، كونهم عاملا رئيسيا في التأثير واختيار التخصص، وإرشاد القبول الموحد، يساعد الطلاب أصحاب المنح والمكارم بكيفية التسجيل والوثائق اللازمة، كما يتم الشرح عن المنح الجامعية المتاحة.

وتقول روان، هذا العام قام الفريق بإقامة كرنفال إلكتروني حظي بنجاح كبير، إضافة إلى كرنفال ميداني في جامعة الحسين التقنية. وأصدر فريق المبادرة أول مجلة متخصصة في التعريف بالخيارات التعليمية المتوفرة لطلبة التوجيهي “وداعاً توجيهي”، وتشمل المجلة التخصصات المهنية والتقنية والجامعية، وأول دليل متخصص لاكتشاف الميول، وتحديد التخصص الملائم “دليل عيش حلمك”، فالطالب يتصفح دليل المبادرة ويعمل اختبار شخصية وتحديد ميول، وخلال هذا الاختبار تحدد مجموعة التخصصات الأقرب إلى شخصيته وميوله، ويجد في الدليل شرحا عن كل التخصصات الموجودة في الأردن، ثم يفتح الدليل، ويتعرف على التخصص ومكان تدريسه بالجامعات أو الأكاديميات.

والكرنفالات فيها بوثات إرشادية، وفيها ورشات إرشادية لطلاب التوجيهي والمقبلين على المرحلة الثانوية، ولأولياء الأمور، وجميعها ذات طابع تفاعلي بعيد عن التلقين، والمواضيع التي يتم اختيارها تهم الطلاب إجمالا في مرحلتهم الجامعية المقبلة، من قبل فريق التدريب والتطوير، وفيها طابع ترفيهي وألعاب علمية.

وتهدف المبادرة بحسب فريق العمل إلى مساعدة الطلاب على اكتشاف قدراتهم وميولهم، والتعريف بالتخصصات وماهيتها والتوعية باحتياجات سوق العمل، والتوعية بخيارات التعلم، وهي إحدى مشاريع مبادرة “عينك على المستقبل”، وأكبر حدث للتعريف بالتخصصات وخيارات التعليم المستقبلية ينطلق في صيف كل عام منذ العام 2011 بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ويزوره آلاف الطلاب وذويهم سنويا.