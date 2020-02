فريق ليبرون جيمس يحسم مباراة “أول ستار” للمرة الثالثة تواليا

لوس انجليس – حسم فريق ليبرون جيمس مباراة كل النجوم التقليدية التي تجمع أفضل لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، للمرة الثالثة على التوالي بتغلبه على فريق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 157-155 الاحد على “ملعب يونايتد سنتر” في مدينة شيكاغو في لقاء شهد إثارة كبيرة في دقائقه الأخيرة وتكريما رائعا لأسطورة لوس أنجليس ليكرز كوبي براينت.

وخصصت النسخة الـ69 من مباراة “أول ستار” للاحتفال بذكرى براينت الذي توفي بشكل مأساوي في 26 كانون الثاني/يناير الماضي في لوس أنجليس في حادث مروحية، أسفر عن وقوع ثمانية ضحايا آخرين، من بينهم ابنته جيانا البالغة 13 عاما.

وارتدى لاعبو فريق ليبرون الرقم 2 الخاص بجيانا التي حملت هذا الرقم في فريق “مامبا” التابع لأكاديمية مامبا الرياضية التي أسسها براينت، فيما ارتدى فريق يانيس الرقم 24 الذي ارتداه براينت خلال النصف الثاني من مسيرته، فضلا عن وضع العديد من اللاعبين لصورة الاخير على أحذيتهم الرياضية. ووضع على القمصان تسع نجوم تكريما للضحايا التسعة اللذين لقوا حتفهم.

.@KingJames said you could "definitely feel" Kobe Bryant's presence at the #NBAAllStar game. pic.twitter.com/Vikx0WFIZV

