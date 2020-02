فريق ليبرون جيمس يختار رقم جيانا براينت لمباراة كل النجوم

لوس انجليس – قرر نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس، ألا تنحصر اللفتة التكريمية في مباراة كل النجوم “أول ستارز” السنوية التي تجمع نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بالأسطورة كوبي براينت بل بابنته جيانا أيضا من خلال ارتداء رقمها في اللقاء المقرر في 16 شباط/فبراير على ملعب “يونايتد سنتر” في شيكاغو.

وكان جيمس من أكثر اللاعبين الذين تأثروا برحيل صديقه براينت عن 41 عاما في حادث تحطم مروحية تعرض له الأحد الماضي في لوس أنجليس وأدى أيضا الى مصرع ابنته جيانا البالغة 13 عاما وسبعة أشخاص آخرين.

وتكريما لجيانا، سيرتدي فريق جيمس في مباراة “أول ستارز” الرقم 2 الذي كانت ترتديه في فريق لايدي مامبي التابع لأكاديمية “مامبا” للرياضة التي أسسها والدها الفائز بلقب الدوري الأميركي خمس مرات بقميص ليكرز.

وتحدث جيمس بتأثر كبير الجمعة عن السعادة التي وجدها براينت منذ اعتزاله اللعب عام 2016، من خلال وظيفته الثانية والأهم كرجل عائلة وأب لأربع بنات.

LeBron James, who has a 5-year-old daughter of his own, said that he thought of his daughter, Zhuri, as he chose No. 2 https://t.co/yHvtJUKzRP #cobybryant

— The Hindu – Sports (@TheHinduSports) February 4, 2020