فريق ليبرون يحسم مباراة “كل النجوم” للمرة الرابعة تواليا

اتلانتا (الولايات المتحدة) – قاد نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريق “ليبرون جيمس” الى حسم النسخة الـ70 لمباراة كل النجوم التقليدية التي تجمع أفضل لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، على حساب فريق “كيفن دورانت” 170-150 الأحد على ملعب “ستايت فارم أرينا” في أتلانتا.

وهي المرة الرابعة على التوالي التي يحسم فيها “فريق ليبرون” مباراة كل النجوم التي لم تعد منذ عام 2018، تجمع أفضل اللاعبين في المنطقة الشرقية في مواجهة أفضل لاعبي الغربية، وإنما أعطيت الحرية لقائدي الفريقين في الاختيار من ضمن اللاعبين الذين حصلوا على أكبر نسبة أصوات في الاقتراع الذي يشارك فيه الجمهور، الصحافة واللاعبون بالنسبة الى الأساسيين، ومدربو أندية دوري المحترفين بالنسبة الى اللاعبين الاحتياطيين.

وعلّق جيمس قائلا “أحاول دائمًا اختيار الفريق المناسب، وكنت محظوظًا بما يكفي لأربع سنوات في اختيار الفريق المناسب. اللاعبون يتنافسون ويلعبون من أجل الفوز. لقد كنت في الجانب الفائز في النسخ الأربع الأخيرة”.

وتم اختيار جيمس ودورانت، الغائب الأبرز عن نسخة هذا العام بسبب الاصابة، قائدين للفريقين بعد حصولهما على أكبر نسبة من الأصوات، وقد اختارا بالتعاقب قوائم اللاعبين: الـ 8 الأساسيين والـ 14 الاحتياطيين.

وفاز “فريق ليبرون” على فريق “ستيفن كوري”، نجم غولدن ستايت ووريرز 148-145 في نسخة 2018، ثم تغلب على “فريق يانيس” 178-164 عام 2019 و157-155 العام الماضي.

ولطالما كانت المشاركة في مباراة كل النجوم “أول ستار” حلم جميع لاعبي الدوري لأنها تعتبر امتيازا واعترافا بمكانتهم بين نظرائهم، لكن النسخة السبعين التي اقيمت في أتلانتا وليوم واحد عوضا عن ثلاثة شكلت عبئا أراد الكثيرون تجنبه باستثناء مسؤولي اللعبة.

وقرّرت رابطة الدوري إقامة هذه “الاحتفال” الذي يمتد عادة لثلاثة أيام لكنه قلص الى يوم واحد تقام فيه مباراة “أول ستار” إضافة الى مسابقتي الرميات الثلاثية وأجمل سلة ساحقة “دانك”، رغم المطالبة بالغائه هذا العام بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وفرض أنتيتوكونمبو نفسه نجما للمباراة وكان الأفضل تسجيلا برصيد 35 نقطة في 20 دقيقة بنسبة نجاح مثالية مئة بالمئة في الرميات 16 من أصل 16 محاولة، بينها 3 ثلاثيات مع سبع متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، وهو رقم قياسي جديد ماحيا رقم هال غرير الذي حقق 8 من أصل 8 عام 1968، فنال كأس “كوبي براينت” التي تمنح للأفضل فيها.

وقال أنتيتكونمو “الأمر ممتع. كنت سعيدًا”، مضيفا “أنا فقط أحب أن أكون حول لاعبين رائعين. إنه يجعل اللعب معهم أسهل”.

وخلافا للعام الماضي عندما كانت الكلمة الأخيرة أيضا لـ”فريق ليبرون” على حساب “فريق يانيس” بعد مباراة مثيرة ومشوقة حسمت في الأنفاس الأخيرة (157-155)، لم يجد فريق “الملك” جيمس أي صعوبة في تحقيق الفوز هذا العام.

وحسم زملاء القائد جيمس الأرباع الثلاثة الأولى في صالحهم (40-39، 60-41، 46-45 على التوالي)، حيث كان هناك رهان خلالها لأن الفريق الفائز في كل منها ينال 200 ألف دولار يتم التبرع بها إلى جمعية خيرية من اختيارهم (مقابل 100 ألف للفريق الخاسر).

وتقدّم فريق ليبرون 146-125 في نهاية الربع الثالث، فكان التحدّي في الربع الاخير الوصول إلى 170 نقطة دون حد زمني بموجب القانون الجديد الذي فرضته الرابطة في النسخة الاخيرة.

واعتمدت رابطة الدوري الاميركي للمحترفين العديد من التغييرات، أبرزها اعتماد ربع أخير من دون توقيت مع هدف الوصول الى رقم معين لكي يحسم الفوز لأحد الفريقين. ويحدّد الرقم الواجب بلوغه في نهاية المباراة بإضافة 24 نقطة (تكريمًا لرقم قميص النجم الراحل كوبي براينت الذي توفي بشكل مأساوي في 26 كانون الثاني/يناير 2020 في لوس أنجليس في حادث مروحية) إلى إجمالي نقاط الفريق المتقدم عقب نهاية الربع الثالث.

وبرز في صفوف فريق “ليبرون” أيضا نجم بورتلاند ترايل بلايزرز داميان ليلارد بتسجيله 32 نقطة بينها 8 ثلاثيات، اثنتان منها من منتصف المعلب، في 21 دقيقة ونجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري صاحب 28 نقطة بينها 8 ثلاثيات أيضا واثنتان منها من منتصف المعلب، مع اربع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة في 22 دقيقة، فيما اكتفى جيمس الذي يتعافى من اصابة في الكاحل، بأربع نقاط في 13 دقيقة.

في المقابل، كان نجم واشنطن ويزاردز برادلي بيل افضل مسجل في صفوف فريق “دورانت” برصيد 26 نقطة وأضاف نجم بروكلين نتس كايري إرفينغ 24 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة، وكل من زميله في الفريق جيمس هاردن ونجم بوسطن سلتيكس جايسون تايتوم 21 نقطة.

وتألق كوري في مسابقة الرميات الثلاثية التي أقيمت قبل مباراة “كل النجوم” برصيد 28 ثلاثية متفوقا بفارق ثلاثية واحدة على نجم يوتا جاز مايك كونلي في الدور النهائي. وحل تايتوم ثالثا.

وهي المرة الثانية التي يتفوق فيها كوري الذي غاب عن نسخة العام الماضي بسبب الاصابة، في مسابقة الرميات الثلاثية بعد عام 2015.

يذكر ان كوري هو ثاني افضل مسجل من خارج القوس في التاريخ برصيد 2664 ثلاثية خلف راي ألن (2973)، وهو يتصدر ترتيب الافضل في الدوري هذا الموسم برصيد 169 ثلاثية.

وفي مسابقة أجمل سلة ساحقة والتي أقيمت خلال استراحة الشوطين، كان الفائز لاعب بورتلاند تراير بلايزرز أنفيرني سيمونز أمام لاعب نيويورك نيكس أوبي توبين. (أ ف ب)