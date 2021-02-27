مانشستر سيتي يفوز على ضيفه ويست هام يونايتد

لندن – فاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه ويست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما السبت ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميير ليج”.

وعلى ملعب (الاتحاد)، تقدم أصحاب الأرض أولا عن طريق المدافع البرتغالي روبن دياس (ق30).

وتمكن لاعب الوسط الجامايكي ميكائيل أنطونيو من إدراك هدف التعادل للضيوف في الدقيقة (43).

وفي الدقيقة (68) سجل جون ستونز الهدف الثاني للسيتيزينس مهديا إياه نقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الفوز، واصل السيتي سلسلة نتائجه الرائعة بتحقيق الفوز الـ14 على التوالي في الدوري والذي به ابتعد بصدارة الترتيب بعد رفع رصيده إلى 62 نقطة.

فيما تجمد رصيد ويست هام عند 45 نقطة في المركز الرابع. – (إفي).