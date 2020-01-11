فريق متطوعين لمساندة جهود البحث عن الشاب المفقود

الزرقاء- شكلت هيئة شباب كلنا الأردن في الزرقاء فريقا تطوعيا لمساندة الدفاع المدني في عمليات البحث عن الشاب المفقود والذي غرق في سيل الزرقاء.

وبين منسق هيئة شباب كلنا الأردن بالزرقاء سمير الفاخوري لـ (بترا) ان الفريق الذي دعت الى تشكيله الهيئة انطلق صباح اليوم السبت من مدرسة الرشيد الثانوية للبنين في لواء الرصيفة، حيث سيقوم بعمليات البحث عن الشاب المفقود الى جانب فرق الدفاع المدني.

يشار الى ان تم توزيع عشر مجموعات عمل تضم فرق غطس وفرق إنقاذ من مديريات دفاع مدني الزرقاء وجرش وشرق اربد ومديرية إنقاذ وإسناد الوسط والشمال، بالإضافة إلى فريق البحث والإنقاذ الدولي، تعمل على نطاق واسع يمتد من وادي القمر وجسر الجندول وجسر الزواهرة وجسر الجديد وجسر السخنة وطواحين العدوان وصولاً إلى سد الملك طلال.-(بترا)