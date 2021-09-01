فريق مشروع شبكة الإدارة الذكية للطاقة بالجامعة الألمانية الأردنية يزور شركة مجموعة تقني

عمان- الغد- زار فريق مشروع شبكة الإدارة الذكية للطاقة في مدارس حوض البحر الابيض المتوسط في الجامعة الألمانية الأردنية ESMES شركة مجموعة تقني للأنظمة الكهربائية والأتمتة في مدينة المفرق، لمعاينة أنظمة المراقبة التي تم التعاقد مع الشركة على تركيبها في مدارس المشروع بعد فوزها بعطاء تنافسي بهذا الخصوص.

ويهدف النظام الى مراقبة أنماط استهلاك الطاقة في 9 مدارس حكومية في الأردن من خلال تجهيز المدارس بأنظمة ذكية لهذا الغرض، بالإضافة إلى توفير خادم حاسوبي سحابي ومنصة عبر الإنترنت سيتم استخدامها من قبل جميع الشركاء في 5 دول لمراقبة وتسجيل وعرض البيانات من جميع المدارس المشاركة في المشروع لتوحيد الجهود وتبادل المعلومات بين 44 مدرسة و37000 مستخدم تقريبًا من الموظفين والطلاب.

هذا ويهدف مشروع ESMES للمساهمة في زيادة الوعي وتحسين العادات المتعلقة باستهلاك الطاقة في المدارس، من خلال التدريب العملي على انظمة الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذي سيقدم إلى ٨٠٠٠ طالب، وسيركز بشكل خاص على تحقيق الاستغلال الأمثل لاستهلاك الطاقة في المدارس العامة من خلال إجراءات رائدة مبتكرة تستند إلى مراقبة الطاقة المتجددة وكفاءة استخدامها، وفي الوقت نفسه، سيحسن المشروع قدرات 5 مؤسسات عامة من أجل تنفيذ عمليات تأهيل مبتكرة للطاقة.

وعلى المستوى الاقتصادي والبيئي من المتوقع توفير 240 طن من ثاني أكسيد الكربون، 270 ألف كيلوواط ساعة من الطاقة المتجددة و30 ألف كيلوواط ساعة من خلال كفاءة الطاقة سنويا، بمبلغ اجمالي يقدر ب 30 ألف يورو سنويا.