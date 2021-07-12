فريق “ناجية” يحصد المركز الأول بمؤتمر “الشباب والتكنولوجيا”

معتصم الرقاد

عمان- حصل فريق “ناجية” على المركز الأول في مؤتمر الشباب والتكولوجيا الثامن عشر تحت عنوان العنف المبني على النوع الاجتماعي خلال الأزمات والكوارث جائحة “كورونا”.

ونظم المؤتمر جمعية معهد تضامن النساء الأردني بالشراكة مع اللجنة الدولية للإغاثة lRC، إذ حصل فريق (ناجية) على المركز الأول.

ويضم الفريق كل من؛ الميسرة داليا عبيدات والمشاركيين عمر شهاب، لينه جادالله، مهند العيسى، حمزة عصفور، أحلام الطروانة، يزيد الخروب، ملاك عرفات، حمزة الجبالي.

وعالج الفريق مشكلة “العنف الأسري في ظل جائحة كورونا”، وذلك لارتفاع نسب العنف، وكانت الرؤية بحسب داليا عبيدات، تكثيف الجهود المحلية في الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، خصوصا ذلك الواقع على الفئات المستضعفة، بالعمل على آليات تتصدى للعنف الأسري باستخدام التكنولوجيا، خاصة في ظل الكوارث الطبيعية والجوائح.

وقام الفريق بابتكار تطبيقا ذكيا ومحفظة ذكية باسم ناجية، حيث أن آلية عمل المحفظة تقوم على وجود بطاقة ذكية بحجم الهوية في داخلها تحتوي على نظام GPS وخلايا شحن بالطاقة الشمسية، إضافة إلى بطارية صغيرة احتياطية وموقع خاص بالبصمة على التطبيق.

وعند ربط المحفظة بالتطبيق يتم تزويد قاعدة البيانات لدى الجهات الأمنية بصاحب هذه المحفظة وعند قراءة البصمة بحالات التهديد، ترسل نداء استغاثة لأقرب مركز حماية أسرية المعني بموجب القانون (٦/أ)من قانون الحماية من العنف الأسري.

وهذا التطبيق لا يستهدف فئة معينة على وجه الخصوص، حيث يمكن تنزيله للجميع والاستفادة من الخدمات المقدمة في حال الحاجة إليها، كما أنه يستخدم منفصلا عن المحفظة، ويقدم العديد من الخدمات داخله مثل تقديم شكوى إلكترونية، ومساعده قانونية إضافة إلى التبليغ عن الخطر، وأيضا الدعم النفسي.

واختارت المجموعة للمشروع اسم “ناجية “لأن أغلب ضحايا العنف الأسري هن من النساء، خصوصا الفئة المستضعفة، وفي قضايا النوع الاجتماعي تم تغيير مصطلح “ضحية” لـ “ناجية” كونه يتضمن في معناه القدرة على الصمود.

وقدم فريق العمل الشكر للقائمين على هذا المؤتمر والمتمثل بجمعية معهد تضامن النساء الأردني بالشراكة مع منظمة الإنقاذ الدولية على جهودهم في توظيف طاقات الشباب وإبداعاتهم بما يتوافق مع متغيرات العصر التكنولوجي.