فريق نساء “الحكمة” يشارك في بطولة العالم للأهداف المستدامة

عمان- ستشارك “حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي.”، (مجموعة الحكمة)؛ مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات، في بطولة كأس العالم للأهداف المستدامة، التي تهدف إلى إلهام الرياضيين الهواة ليصبحوا أبطال العالم لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة السبعة عشر، ودفع عجلة التقدم والتغيير في مجتمعاتهم. ستشهد هذه البطولة، التي تقام في 3 نيسان (ابريل) المقبل للمرة الأولى في الأردن في الساحة الهاشمية بوسط البلد في عمّان، مشاركة فرق نسوية من مختلف المنظمات والمبادرات الفردية في جميع أنحاء المملكة؛ حيث يمثل كل منها هدفاً من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ويدعمه. سيقوم فريق “الحكمة” حُراس المناخ (Climate Rangers) بمناصرة هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الثالث عشر: “العمل المناخي” لتعزيز الوعي البيئي والتصدي لتغير المناخ.

وتعد بطولة كأس العالم للأهداف المستدامة بطولة كرة قدم فريدة للنساء، تستخدم لغة الرياضة العالمية لتوحيد الإناث في جميع أنحاء العالم، وتمكينهن ليصبحن محفزات للتغيير الإيجابي داخل مجتمعاتهن المحلية. وبالإضافة إلى زيادة الوعي حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تم تصميم البطولة بهدف تشجيع النساء ليصبحن أكثر نشاطاً من خلال تسهيل الوصول إلى الرياضة، وتعزيز مشاركتهن المجتمعية، ومساعدتهن على اتخاذ إجراءات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وانطلاقاً من التزامها بصياغة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، ستكون “الحكمة” الراعي البلاتيني لبطولة كأس العالم للأهداف المستدامة-الأردن، بالشراكة مع المضيف المحلي للحدث “بادر بالخير”، وهي منظمة مجتمعية أنشأتها صاحبة السمو الملكي الأميرة لارا فيصل لإنشاء وتحديد وتعزيز المبادرات المحلية والإقليمية التي تعزز القيم الإنسانية العالمية بين الشباب والشركات والمؤسسات العامة والخاصة.