فريق هيونداي ثالثا في دوري السلة الصيفي

أيمن أبو حجلة

عمان – الغد – احتل فريق هيونداي المركز الثالث في بطولة الدوري الصيفي لكرة السلة، بتغلبه على GAC بنتيجة (النصف الأول 47-38)، في المباراة التي جرت الأحد في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وحضر مدرب المنتخب الوطني جوي ستايبينغ ومساعده كيلتون تومسون اللقاء، وذلك بعد عودتهما مع المنتخب الخميس الماضي، من الولايات المتحدة، حيث أجرى “صقور النشامى” معسكرا تدريبيا في مقاطعة “أورانج كاونتي” بولاية كاليفورنيا.

وكان GAC وهيونداي قد احتلا المركزين الثالث والرابع على التوالي بنهاية الدور الأول، وراء المتصدر إيسوزو والثاني تويوتا اللذين خاضا أمس أول مباراة في الدور النهائي، حيث يحرز اللقب من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين من 3 مباريات مقررة.

والهدف من إقامة الدوري الصيفي، اكتشاف مواهب جديدة، خصوصا من اللاعبين غير المقيدين في الأندية مع تبقي أقل من 4 أشهر على انطلاق الموسم الجديد.

وبدأ هيونداي القاء أمس بالخماسي الأساسي المكون من صانع الألعاب نبيل أبو شريخ، وأحمد حسونة وعمر بخاري على الطرفين، وفهد ترجلي ورعد برهوش تحت السلة، فكانت ألعاب الفريق سريعة وسلسة دون تعقيدات، بيد أن الأفضلية في المتابعات الدفاعية والهجومية دانت لفريق GAC بفضل لاعب الارتكاز محمود الهزايمة وقائد الفريق غيث الفرج، وتولى حمزة الصغيّر صناعة الألعاب بدعم من أحمد أبو راشد، فيما تحرك اسحق مرقة بحرية على الطرفين بغية الاختراق تحو السلة، فأنهى فريق GAC الربع الأول لصالحه بنتيجة 24-20

في الربع الثاني، تحسن أداء هيونداي مع دخول محمد الفرج، وتألق طلال بيتموني ورعد برهوش في التسجيل من الهجوم الخاطف، مقابل ألعاب غير منظمة شابتها الفردية من قبل GAC، فتقدم هيونداي بفارق 11 نقطة (37-26)، قبل أن يسجل نايف جمعان ثلاثية لـGAC، وتبادل الفريقان التسجيل فيما بينهما، مع تألق لافت لبروش دفاعا وهجوما، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم هيونداي بفارق 11 نقطة (47-36).

واصل هيونداي تفوقه مع عودة الديناميكي أبو شريخ أرض الملعب، وتألق محمد الفرج بتصويباته البعيدة التي أرهقت سلة GAC، فوصل الفارق بنهاية الربع الثالث إلى 15 نقطة (69-54)، ولم يتبدل الحال في الربع الأخير رغم كثرة تبديلات هيونداي وإبتعاد مرقة عن مستواه المعهود الذي قدمه في مباريات سابقة، فحسم هيونداي المباراة بفارق كبير وصل في النهاية إلى 15 نقطة (90-75).

[email protected]