فريق “وهج الشمس” يقدم العرض المسرحي “الخطايا السبع”

معتصم الرقاد – قدم فريق وهج الشمس، العرض المسرحي الجديد بعنوان “الخطايا السبع”، من كتابة وإخراج ميسم ناصر، وبالتعاون مع المدرب هشام سويدان، والذي يعرض حاليا، وضمن اختيار القضايا الجديدة بالفنون المسرحية والفلكلورية، وبالتعاون مع منتدى خدمة السلام المدني.

ويقدم العرض مجموعة من الشباب التي تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 30 سنة، وهم الجيل الذهبي في الفريق الذي يقوم على احتضان الشباب الأكثر عرضة للخطر من عمر 15 إلى 30 سنة، وهم: ملاك السنجلاوي، ايناس الانصاري، وئام طبخنا، براءة الحبايبه، مديح جبر، نشأت الحصان، ابراهيم الشيخ، حسين شرف، أحمد قيسي، دانا احمد، ادهم بني عيسى، محمد خواجا، رهف شاهين، سلطان المتولي، ايناس شاهين، وعبود حيمور، فيما حتى الآن تم تدريب ما يقارب 689 شابا وفتاة، والقيام بـ241 عرضا مسرحيا.

وحصلت الفرقة على 7 جوائز بالعمل الريادي، كما ساهمت بتشبيك 101 من الشباب الموهوبين مع المخرجين والفنانين وتشبيك 96 من الموهوبين ضمن منح دراسية مقدمة من لومينوس والسعي لإتاحة الفرص للشباب كافة. وما تهدف إليه هو الوصول إلى فتح أول مدرسة مسرحية في الأردن، لتتماشى مع رسالة الفرقة في نهضة المسرح الأردني بكوادر شبابية وإيصال الرسائل بلوحة فنية تمثيلية بأساليب إبداعية مميزة تخاطب جميع فئات المجتمع.

وقالت مديرة فريق وهج الشمس للفنون المسرحية والفلكورية ميسم ناصر: “إن المسرحية تتناول نظرة المجتمع للفنان، والعنصرية والعنف ضد الطفل والواسطة والبطالة وكيفية تأثيرها على المجتمع، حيث قدم المشاركون ضمن الجلسات النقاشية المركزة العديد من الحلول التي سيتم طرحها ضمن العرض.

وفريق وهج الشمس للفنون المسرحية حاصل على جوائز عديدة منها: ستارتوفيا وحاضنة فينشر، ومن العروض التي تم تقديمها إلى الآن: مسرحية شكسبير في وسط البلد، والتي تم عرضها في سبعة مواقع ومحافظات مختلفة، إضافة إلى عرض قصير للأطفال مسرحية ليلى والذئب في زمن” كورونا” التي غزت الأعمال التطوعية في شهر رمضان، وكان لها أثرا إيجابيا على الأطفال كذلك في مخيم شلنر، وقدم الفريق عرضا للكبار تحت عنوان مسرحية الخطايا السبع، ومسرحية للأطفال بعنوان “السنافر”، ويسعى الفريق في هذا العام إلى الحصول على فرص لتقديم العرض خارج البلاد، الفريق وضمن كادره يسعى أيضا إلى أن يقدم كل ما بوسعه لتقديم العروض الهادفة لإنجاح المسيرة ومحاولة الوصول إلى 300 عرض قبيل انتهاء العام الحالي.