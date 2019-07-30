فريق يملكه بيكيه يصعد لدوري الدرجة الاسبانية الثالثة

مدريد – صعد فريق أف سي أندورا – الذي يملكه قلب دفاع برشلونة جيرار بيكيه – إلى دوري الدرجة الإسبانية الثالثة في كرة القدم، بعد تسديده رسوم الترخيص الممنوحة من الاتحاد الوطني.

وكان فريقا سامورا وألكوبنداس من المرشحين للحلول بدلا من رويس المفلس، لكن الاتحاد الاسباني أشار الى اختياره أندورا لأن الفريق استوفى المتطلبات المحددة بدفعه رسوما بلغت 452 ألف يورو (503500 دولار).

El Andorra (@FCA_oficial) de Piqué releva al Reus (@cfreusdeportiu) en Segunda B https://t.co/B8I4kLGZgM — Diario de Sevilla (@diariosevilla) July 30, 2019

وقال رئيس النادي فيران فيلاسكيا في بيان ان فريقه سعى للانضمام الى الدرجة الثالثة لانها فرصة جيدة لنادينا، ليكون النادي قد صعد درجتين في موسم واحد بعد فوزه بالدوري الكتالوني الإقليمي الموسم الماضي.

واشترت مجموعة بيكيه “كوزموس هولدينغ غروب” فريق أف سي أندروا في كانون الأول (ديسمبر) 2018.

وتعاقد النادي مع لاعبين جدد هذا الصيف، بينهم الجناح ميغل بالانكا (31 عاما) الذي حمل سابقا الوان ريال مدريد.

(أ ف ب)