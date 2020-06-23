فريق E-Regulator الأردني مرشح للفوز بـجائزة “هالت” العالمية

ديمة محبوبة

عمان – الصداقة والاندماج والمعرفة والتفاهم؛ هو ما جمع أربعة أصدقاء من جامعة عمان الأهلية، لصناعة جهاز يقلل استهلاك الغاز والكهرباء، من خلال عدة مستشعرات ذكية، مرتبطة عبر الانترنت.

ويتم التحكم بهذا الجهاز، من خلال تطبيق على الموبايل، ويحتوي على عدة ميزات، منها إرسال إشعار إن حدث أي خلل كتسريب الغاز.

هذا المشروع، جمع كلا من عمر مهنا نافع، ومجدي خالد الشاويش من تخصص هندسة البرمجيات، وليث محمد الحياري من تخصص المحاسبة، وليث مأمون بدر من تخصص شبكات وأمن المعلومات.

ويؤكد عمر النافع قائد فريق E-Regulator، “عرفنا عن الجائزة من خلال الـ Campus Director، محمود عطية وبعدها جمعنا معلومات أكثر عنها، وعرفنا أنها جائزة عالمية لدعم مشاريع ريادية لطلاب الجامعات على مستوى العالم، وهي طبعا بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد وزين في الأردن.

ويشير النافع إلى أنه بعد البحث المستمر، تبين أن جائزة Hult هي واحدة من أكثر برامج ريادة الأعمال المشهورة في العالم التي تعمل في أكثر من 1500 حرم جامعي، في 121 دولة وأصبحت تحديا قياسيا لبدء تشغيل ريادة الأعمال الاجتماعية، فيما خصصت الجائزة لهذا العام للعمل البيئي.

ويتحدث أنه وفريقه حضروا مساقات أونلاين من مسابقة هالت برايز، وعقدوا العديد من الاجتماعات وخضعوا للتعليم الالكتروني بشكل عام، والذي كان مفيدا بشكل كبير وساعدهم على تطوير مهاراتهم، خصوصا أن المسابقة تضم متسابقين بأكثر من 40 دولة، مضيفا أن التواصل عن بعد يعد أمرا مريحا وسهلا في ظل جائحة كورونا، فمن خلال تعرفنا على المشاركين وعلى ثقافاتهم بشكل أكبر.



ويقول عمر بأن فريقهم حصل على المرتبة الأولى على مستوى الجامعات الأردنية كمرحلة تنقيح أولى للمشاريع المتقدمة للجائزة، وتم التواصل مع أحد المحكمين من لبنان إذ تقسم مراكز الجائزة لأقاليم ومن ضمنها إقليم الشرق الأوسط ومركزها لبنان، و”فزنا بالمرتبة السادسة على هذا الإقليم والمرحلة المقبلة سنسافر إلى لندن لبلورة العمل وإنهاء المشاريع والإقامة لمدة ستة أسابيع هناك والعمل ضمن حاضنات الأعمال التابعة للجائزة”.

ويقول عمر، “كانت المفاجأة لي ولأعضاء الفريق تقديم رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ ساري حمدان، منحة لنا للإقامة في لندن بهدف تشجيعنا”، ثم “تفاجأنا برسالة على هواتفنا في اليوم الثاني من رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني بتقديم منحة دراسية كاملة في الجامعة، ما جعلنا تحت مسؤولية كبيرة أمام جامعتنا والهيئة التدريسية وأهالينا وأنفسنا”، وقدم الطلاب شكرهم أيضا لنائب رئيس جامعة عمان الأهلية الدكتور انس السعود نائب ومدير حاضنة الأعمال على دعمه وتحفيزه المستمر.

والجدير بالذكر ان الشراكة بين مؤسسة ولي العهد و Changemaker Inc جاءت نتيجة لاتفاقية التعاون التي تنص على إدراج برنامج Hult Prize في الأردن ضمن برامج ومبادرات مؤسسة ولي العهد.

وبموجب الاتفاقية التي وقعت في نهاية العام 2018 أصبحت مؤسسة ولي العهد الشريك الرئيسي لهولت برايز في الأردن، حيث تساعد في إيصال فكرة البرنامج لأكبر فئة ممكنة من الشباب الأردني، وستحرص على تشبيكهم مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، بهدف إنجاح وتسيير أعمال البرنامج.

كما وتتيح هذه الاتفاقية الفرصة أمام الشباب ليكونوا أصحاب القرار في إيجاد حلول محلية وعالمية على حد سواء لتحديات عالمية يتم طرحها بشكل سنوي ضمن الدورة السنوية لبرنامج هولت برايز وهو الأمر الذي يتماشى وفلسفة المؤسسة في إيجاد برامج ومنصات تعزز دور الشباب في القيادة واتخاذ القرار.

ويذكر أن مؤسسة ولي العهد تقوم على رؤية عمل طموحة وتركز على عدد من محاور العمل هي جاهزية العمل والريادة، المواطنة والقياد حيث تتميز هذه المحاور بأنها تعزز من دور الشباب في محيطهم ومجتمعاتهم. وتعمل المؤسسة على قيادة ودعم عدد من البرامج التي تعزز مفهوم العطاء والخدمة المجتمعية وتتيح المنصات والآليات التي تسهم بتشكيل وتعزيز هذه المفاهيم.

أما هولت برايز هي منصة ريادة الأعمال الأكبر عالميًا للشبان الجامعيين، تنبثق منها مشاريعهم الهادفة اجتماعيا والمربحة في آن معا، كما يكون إلى جانبهم أكثر من 2500 موظف ومتطوع حول العالم. على مدى عقد تقريبا، ساهمت بتوظيف أكثر من 50 مليون دولار من رؤوس الأموال لدعم الشبان المبتكرين، وحشدت قرابة مليون شابا وشابة لإعادة بناء مستقبل ريادة الأعمال: من جامعاتهم إلى العالم أجمع.