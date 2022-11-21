فريق KTM عمان يختتم مشاركته في رالي أدفنتشر لبنان 

عمان – الغد- اختتم فريق KTM عمان اليوم الاثنين مشاركته في رالي أدفنتشر لبنان الذي استمر لمدة ثلاث ايام في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويضم الفريق كل من: الكابتن محمد ابو فروة، والكابتن محمد البنا، والكابتن أنس شابسوغ على متن KTM 390 ، والكابتن ساهر عبد الهادي على متن KTM 1190

وشارك في الرالي فريق KTM لبنان الذي يضم نخبة مميزة من الدراجين اللبنانيين، وعدد من مالكي دراجات KTM أدفنتشر في الأردن ولبنان وصل عددهم إلى 24 مشارك في جولة شملت جبال برمانا ووديانها بإتجاه منطقة فالوغا، والجنوب اللبناني عبر الطرق الوعرة، وعبر الطبيعة الجميلة، والمنوعة، ومرتفعات الثلج.

كما شمل الرالي نزول وادي بسري الواقع في منطقة جزين في لبنان الجنوبي التي تعتبر المنبع الأول لنهر صيدا حتى الشمال وصولًا الى فريا ، حيث غابات الأرز التي يشتهر لها لبنان، واختتم الرالي يومه الاخير في محمية أرز تنورين.

وقال مؤسس فريق KTM عمان تامر دروزة، إن المشاركة الأردنية كانت متميزة على صعيد الإمكانيات التي يمتلكها الفريق.

واضاف أن المسار الذي اختير من قبل القائمين على الرالي، أظهر الخبرات المتراكمة التي اكتسبها الفريق في التحديات التي تقيمها”دروزة موتورز” داخل وخارج الأردن، مشيرا إلى ضرورة دعم هذه الرياضات الفردية التي تضع الأردن على منصات التتويج.