فزعة وطن من بلدية صبحا والدفيانة لبلدية الرمثا لمكافحة كورونا – فيديو

خلدون بني خالد

المفرق– قال رئيس بلدية صبحا والدفيانة بمحافظة المفرق بخيت العيسى للغد انه نظرا للضروف التي يمر بها سكان مدينة الرمثا خصوصا بعد اصابة عدد من الاشخاص بفيروس كورونا المستجد في الرمثا اصبح من الواجب الوقوف مع بلدية الرمثا ومساعدتها في هذه الازمة حيث قامت بلدية صبحا والدفيانة بدعم بلدية الرمثا في ارسال اجهزة مخصصه لرش مواد التعقيم والبسة خاصة لعمال البلدية لحمايتهم من فيروس كورونا .

وأكد العيسى ان بلدية صبحا والدفيانة تقف مع بلدية الرمثا في تقديم المساعدات ضمن مبادرة فزعة وطن حيث تم تقديم 3 الاف لتر من مواد التعقيم و 100 كرتونه مياه شرب اضافة الى ملابس خاصة لعمال البلدية وعددها 25 واجهزة رش مواد التعقيم وعددها 13 جهاز .

وأضاف العيسى ان هذا الدعم من بلدية صبحا والدفيانة الى بلدية الرمثا بهدف حماية سكان مدينة الرمثا واستمرار البلدية في حملات الرش والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقدم رئيس بلدية الرمثا المهندس حسين ابو الشيخ الشكر الى بلدية صبحا والدفيانة على مساعدتهم وارسال اجهزة رش مواد التعقيم والالبسة الخاصة لعمال البلدية وبعض المواد اللازمة لمكافحة فيروس كورونا مثمناً الجهود المتكاتفة بين بلدية صبحا والدفيانة وبلدية الرمثا .

واضاف ابو الشيخ ان بلدية الرمثا شاركت سابقا بالتعاون مع عدد من بلديات المملكة بالقيام بعمليات تعقيم لجميع المناطق والشوارع والأحياء ضمن حدود اربد الكبرى مشيرا ان هذه الحملة تأتي استمراراً لأعمال البلدية في عمليات تعقيم المناطق الحيوية منذ بدء الأزمة في مدينة الرمثا .

وقال ابو الشيخ للغد ان بلدية الرمثا قامت سابقا بمساندة بلدية سهل حوران وبلدية المزار بعمليات الرش والتعقيم حيث قامت بلدية صبحا والدفيانة بالتعاون مع بلدية الرمثا وارسال مواد التعقيم وبعض المستلزمات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا بعد اكتشاف اصابات في مدينة الرمثا والهدف من التعاون المشترك هو الحفاظ صحة المواطنين والمحافظة على بيئة صحية ونظيفة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .