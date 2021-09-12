“فستان الحلوة” جديد فضل شاكر

في إطلالة جديدة ومميزة، أطلق الفنان فضل شاكر أحدث أغنياته بعنوان ” فستان الحلوة ” من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد ، فيما قام بتوزيع هذا العمل موسيقياً الموزع القدير احمد عادل ومكس وماستر هاني محروس ، وإشراف عام اياد النقيب .

وتُعد أغنية ” فستان الحلوة” إمتداد للتعاون بين الفنان فضل شاكر والملحن وليد سعد ، لينسج الشاعر تامر حسين خيوط تعاونه الأول بصوره الشعرية التي تشع بالأمل وتصوير جماليات الروح لتشرق بالحب والتفاؤل .

وشارك في التوزيع الموسيقي احمد عادل ، والموزع الموسيقي هاني محروس الذي قام بالمكس والماستر ، جامعين معا من خلال أغنية “فستان الحلوة ” بين الأصالة والمعاصرة والتجديد .

وتقول كلماتها :

فستان الحلوة ، فستان الحلوة بيغرينى ، وقوامها مدوخنى ياعينى ، ورينى جمالك ورينى ، ورينى الحلاوة

السهرة حاتحلى وصباحى ، الناس حاتغمض وأنا صاحى ، وأخدِك ف إيديا ف مرواحى ، وتزيد الغلاوة