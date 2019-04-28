فستق من “كراون بلازا عمان” يفوز بجائزة أفضل مدير مبيعات وتسويق



عمان– فاز زياد فستق من فندق كراون بلازا عمان بجائزة “الأردن سياحية” كأفضل مدير مبيعات وتسويق للعام 2018، بمسابقة أجراها موقع “الأردن سياحية”.

ويأتي فوز فستق كأفضل مدير مبيعات وتسويق تكريساً للجهد الذي يقوم به فندق كراون بلازا عمان في تحقيق رؤية تسويقية متقدمة تحاكي متطلبات الزبائن وتقديم خدمة الضيافة الأفضل وتعزيز مكانة الخدمات الفندقية الأردنية، ودعم القطاع الأهم اقتصادياً على مستوى المملكة، ألا وهو السياحة.

وتسعى إدارة فندق كراون بلازا عمان بقيادة أسامة مسعود المدير الإقليمي لمجموعة فنادق انتركونتننتال في الأردن ولبنان إلى تحقيق إنجازات على صعيد خدمات الضيافة والطعام والشراب وإقامة الاحتفالات الكبرى بأحدث الأساليب العالمية، ما توج كراون بلازا عمان في المرتبة الأولى على المعيار العالمي لتقييم الضيوف (تريب ادفايزر) للعام 2018.

ويعد زياد فستق مدير مبيعات وتسويق كراون بلازا من الخبرات الفندقية الأردنية المعروفة على الصعيد الإقليمي في هذا المجال. ومؤخراً، أطلق فندق كراون عمان منظومة سياسات بيئية جديدة اعتمدت أحدث الأسس العالمية للتعامل الصديق للبيئة والإجراءات الموفرة للطاقة.