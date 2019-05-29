فشلت.. تنحى جانبا

هآرتس

أسرة التحرير 29/5/2019

قبل يوم من انتهاء التمديد الذي منحه رئيس الدولة روبين ريفلين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة، اقرت أمس الكنيست بالقراءة الأولى مشروع القانون لحلها والذي تقدم به النائب ميكي زوهر بتعليمات من نتنياهو. وفي أغلب الظن، يدور الحديث عن محاولة لممارسة الضغط على الشريكين الائتلافيين، إسرائيل بيتنا ويهدوت هتوراة كي يتساوما لاجل تشكيل الحكومة. وبشكل عبثي، فان الاحزاب المرشحة لان تكون جزءا من الائتلاف أيدت حل الكنيست بينما معظم أعضاء المعارضة عارضوه.

وكانت اللجنة التنظيمية حددت موعدا محتملا للانتخابات، في 17 أيلول، وإذا لم يتمكن نتنياهو ورئيس إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان من جسر الفوارق في اثناء اليوم، او كبديل اذا لم يتنازل اعضاء يهدوت هتوراة، فسيطرح اليوم مشروع القانون لحل الكنيست للقراءة الثانية والثالثة. في مثل هذه الحالة ستجر إسرائيل مرة اخرى إلى الانتخابات دون أن تكون استنفدت كل الإمكانيات لاقامة حكومة وفقا للنتائج التي تحققت في الانتخابات التي جرت منذ وقت غير بعيد.

تعد هذه خطوة عبثية من اساسها. فنتنياهو نفسه اعترف أول من أمس بانه “لا يوجد أي سبب في العالم يبرر شل الدولة وتبذير المليارات”. وأوضحت ممثلة قسم الميزانيات في المالية بان كلفة حل الكنيست وانتخابات متكررة سيكون 475 مليون شيكل على الاقل، ليس لها مصدر في الميزانية. اما المستشار القانوني للكنيست، المحامي ايال يانون فاشار إلى “اننا نوجد في ذروة اجراء دستوري استثنائي”.

لا يتردد نتنياهو في استخدام أي وسيلة كي يحافظ على حكمه ويتهرب من القانون. فبعد أن جر الدولة الى انتخابات مبكرة في محاولة لاستباق قرار المستشار القانوني للحكومة في موضوع رفع لوائح الاتهام ضده، فقد وضع نفسه رهينة في أيدي شركائه الائتلافيين، مقابل دعمهم لتشريع يسمح له بالفرار من المحاكمة. والآن، حين فشل في تشكيل الحكومة، فانه يحاول منع الرئيس من منح التفويض لنائب آخر.

حسب القانون الاساس: الحكومة، المادة 9 أ فانه “اذا مرت الفترة والنائب لم يبلغ رئيس الدولة عن تشكيل حكومة، او أن يكون بلغه قبل ذلك بانه لم يتمكن من تشكيل حكومة… يكلف الرئيس بمهامة تشكيل الحكومة نائب آخر في الكنيست، يبلغ الرئيس بانه مستعد لان يأخذ المنصب”.

وبالفعل، اذا لم ينجح نتنياهو في تشكيل حكومة، يجدر ان تعطى الفرصة لمرشح آخر قبل حل الكنيست. لقد كان رئيس أزرق أبيض بني غانتس محقا في مقال هذا الاسبوع انه “لما كان نتنياهو لم ينجح في تشكيل الحكومة، فيجدر به أن ينقل التفويض الينا”. غير أن نتنياهو، كعادته، يستخدم الديمقراطية كي يفرغها من محتواها. فحسب فهمه فان هدفها الوحيد هو الحفاظ على حكمه.