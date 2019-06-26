فشل إجتماع “وكلاء السياحة” مع الوزارة.. والهيئة والجمعية تعلق أنشطتها

عمان – الغد- أكدت جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر ان إجتماع الذي دعت له وزارة السياحة فشل وتجدد الجمعية التزامها بتعليق مشاركتها في كافة الفعاليات مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بعد فشل الاجتماع

وأشارت الى انها أكدت على مطالبها خلال اجتماع لجنة السياحة الوافدة والمتضمنة اعتراضها على التشكيلة الجديدة لمجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة.

إضافة الى تحميل المسؤولية الكاملة لعدم إيجاد حلول لمشاكل النقل السياحي لكل من وزارتي السياحة والنقل.