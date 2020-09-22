فشل اجتماع لاعادة فتح صالات المطاعم

محمد أبو الغنم

عمان- رغم اجتماع جمعية المطاعم السياحية مع وزارة السياحية والآثار مرتين خلال الأسبوع الحالي لمحاولة إيجاد آلية تسمح بفتح صالات المطاعم إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق لإعادة فتحها، بحسب رئيس جمعية المطاعم السياحية المستقيل عصام فخر الدين.

وقال فخر الدين إن “الاجتماعين لم يخرجا بنتيجة إيجابية”.

وأكد أن الاجتماع الأخير ناقش آليات للمتابعة والتفتيش والرقابة على المطاعم السياحية إضافة إلى التزام المطاعم بكافة إجراءات السلامة العامة والتعليمات الصادرة عن الحكومة بكافة جهاتها مثل الصحة ولجنة الاوبئة وغيرها من الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ وتطبيق تعليمات السلامة العامة.

وأضاف فخر الدين ان “المطاعم السياحية لم تأخذ سوى الوعود غير المقترنة بزمن محدد لفتح صالاتها رغم الالتزام الكامل من المطاعم بكافة إجراءات الوقاية في صالاتها من ناحية التباعد والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات وعمليات التعقيم المستمر إضافة إلى استمرار الازمة الاقتصادية التي تمر بها المطاعم والمصاريف المترتبة عليها دون دعم”.

وقال فخر الدين إن” قرار فتح صالات المطاعم السياحية ليس بيد وزارة السياحة والآثار”.

وأشار فخر الدين إلى أن المطاعم مستعدة لتطبيق آليات الرقابة والتفتيش وملتزمة بأي قرار يصدر من الحكومة من ناحية ربط إلكتروني أو تعهد بتطبيق أي قرار حكومي يخرج لغايات التباعد والحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أننا ملتزمون بأي قرار يخص تعليمات فتح الصالات في المطاعم.

وأكد فخر الدين أن المطاعم السياحية هي من أكثر القطاعات التزاما بكافة تعليمات الحكومة ولجنة الأوبئة وهي ملتزمة التزاما كليا بكافة التعليمات الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

وجاء قرار الحكومة يوم الخميس الماضي، إغلاق صالات المطاعم والمقاهي لمدة 14 يوما كإجراء لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد في الأردن.