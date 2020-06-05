فصل التيار الكهربائي عن آبار يتسبب تأخير في برنامج توزيع المياه عن مناطق بإربد

إربد – اعلنت شركة مياه اليرموك عن تأخير برنامج التوزيع لساعات في مناطق زبدا (البلد، المركز الامني، مدارس التميز، حي الظهر، مسجد معاذ، اسكان المهندسين، الملعب، المؤسسة العسكرية، غرب خزان زبدا، تقبل، ام الجدايل، حور، مسجد الفرقان، آبان) وذلك بسبب فصل التيار الكهربائي عن آبار طبقة فحل وبئر ابو ذابلة الى جانب العمل على تركيب مضخات جديدة في خزان زبدا.

واوضحت الشركة في بيان عن تأخير برنامج التوزيع في مناطق (عجلون، المفرق، الرمثا، بني عبيد، المزار، بالإضافة إلى بعض مناطق غرب اربد) والتي تتزود خلال هذا اليوم وذلك بسبب توقف آبار العاقب والكرودور نتيجة الفصل الكهربائي في خطوط الضغط العالي ويجري العمل حاليا على إصلاح العطل الكهربائي ومن ثم المباشرة بإعادة تشغيل هذه الابار الأمر الذي يتطلب الوقت الكافي للعودة إلى وضع التشغيل الفعال لكافة المصادر التي توقفت حيث سيتم تشغيلها مصدرا بعد الآخر لملء الخطوط الناقلة بالمياه ورفع مناسيب الخزانات التجميعية التي تستخدم لتزويد هذه المناطق