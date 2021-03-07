فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال غداً

إربد- أعلنت شركة كهرباء إربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي غداً الاثنين عن بعض المناطق في محافظات إقليم الشمال (إربد، جرش، عجلون، المفرق) لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، إن الانقطاعات ستشمل في محافظة إربد مناطق: الصريح – شرق كازية ابو عاشور، وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز، وان الوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الحادية عشر صباحاً، إلى جانب مناطق ايدون – جنوب مستشفى إربد التخصصي والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة الحادية عشر صباحا ولغاية الواحدة ظهراً، فيما سيكون الانقطاع في مناطق ايدون – جنوب دوار صحارى – طريق قصر العوادين، من الساعة الواحدة ظهراً ولغاية الثالثة عصراً.

وبينت الشركة، أن الفصل سيشمل في محافظة جرش مناطق: روضة بني هاشم، وتجمع علي راشد الزيود ومجاوريه، والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة مساءً، وفي مناطق عين جملا – الشارع الرئيسي قرب المسجد، وجرش- الدير الشرقي، والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً.

واشارت الى شمول الفصل بمحافظة عجلون لمناطق: بلدة الهاشمية والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة مساءً، وفي مناطق: الساخنة، والصفصافة من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً.

واوضحت الشركة، أن الفصل سيشمل في محافظة المفرق مناطق: محطة ضخ السلطة – (الخالدية 1) من الساعة التاسعة صباحا ولغاية العاشرة والنصف صباحا، ومناطق: بئر السلطة 30 في منطقة الخالدية من الساعة الثانية عشر ظهراً ولغاية الواحدة والنصف ظهراً.

كما سيشمل الفصل مناطق: محول بئر محمد شاهين في منطقة الخالدية من الساعة الواحدة والنصف ظهرا ولغاية الثالثة عصرا، وفي مناطق: آبار الكريدور، ومزرعة جمال الحمايدة، ومزرعة خالد الشديد، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة مساء، إضافة الى مناطق: المؤسسة العالمية لتكنولوجيا الأسمدة في منطقة الخالدية من الساعة العاشرة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، وفي مناطق: مثلث الحمراء، ومركز اصلاح أم اللولو، ومركز درك أم اللولو، وجاروشة الشديفات، ومحول شركة دودين، وشركة خيرات الشمال، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية ظهراً .