فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال غداً

اربد– أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي غداً الإثنين، عن مناطق محدودة بمحافظات الشمال( اربد، المفرق، عجلون وجرش ) لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، ان فصل التيار في محافظة اربد سيشمل مناطق (كفريوبا – شمال البلد – الشارع الرئيسي)، من الساعة 9 ولغاية 11 صباحا، و(كفريوبا – جنوب دوار الترخيص) من الساعة 11صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً، و(منطقة شارع الستين – اشارة كفرعان) من الساعة الواحدة ظهراً ولغاية 3 عصراً.

وسيستمر الفصل بمناطق (ارخيم، جنين الصفا، تجمع عوني شعبان، مدرسة مندح الأساسية للبنين ومجاوريها)، من الساعة 9 صباحاً ولغاية 4 مساءً. وفي محافظة المفرق سيشمل القطع مناطق (خشاع السليتين- شرق البلد – الشارع الرئيسي) من الساعة 9:30 صباحاً ولغاية 2 ظهراً ، وفي مناطق (المفردات الشرقية- جنوب المدرسة، المدينة الصناعية، ثغرة الجب – مقابل مصنع الكوابل، محول زرائب الاغنام، روضة ابو الهيال – مقابل الباعج – الطريق الرئيسي، حي الامير عبدالله – قرب بئر عقلة خزاعلة)، وسيكون القطع من الساعة 9 صباحاً ولغاية 4مساءً. وفي محافظة عجلون سيشمل القطع مناطق (ام الينابيع، محنا، ابو السوس، ام الينابيع – طريق راسون، عرجان، راسون، عين التنور) من الساعة 9 صباحاً ولغاية 4 مساءً.

وفي محافظة جرش مناطق (الكتة – مقابل مستودع جنوب ريمون، ام القنطرة الشرقية – وسط البلد الشارع الرئيسي) من الساعة 9 صباحاً ولغاية 5 مساءً.-(بترا)