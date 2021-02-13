فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

إربد- أعلنت شركة كهرباء إربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي غداً الأحد عن بعض المناطق في إربد لتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان اليوم السبت إن المناطق المشمولة بالفصل، هي طريق البترول، الحصن- جنوب مستشفى إيدون من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءً، وفي مناطق حوفا الوسطية، قميم الحي الشرقي من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا.

واضافت أن مواقع في مدينة الرمثا ستشهد فصلاً للتيار، تشمل المفاعل النووي للبحث التجريبي في منطقة الرمثا، وجميع مشتركي واحد وثلاثة فاز من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساء، ودوار الرمثا ومجاوريه، وجميع المشتركين من دوار الرمثا حتى بداية طريق الشام، وأحياء القلاز ومقبرة ليلى والشرقي من الرمثا البلد ومدرسة زينب بنت الرسول، ومؤسسة نصار ومجاوريها من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.

بترا