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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غداً

منذ 4 ساعات
عمال صيانة يقومون بتجهيز أعمدة كهرباء الضغط العالي في عمان -(تصوير: أمجد الطويل)
عمال صيانة يقومون بتجهيز أعمدة كهرباء الضغط العالي في عمان -(تصوير: أمجد الطويل)

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اربد – أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظتي اربد والمفرق غداً الخميس، بهدف اجراء صيانة للشبكات وتحسين جودتها.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الاربعاء، إن الفصل المبرمج للتيار سيشمل في غربي اربد مناطق: كفريوبا / حي المركز الصحي ومجاوريه من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً، فيما سيكون الفصل في مناطق: تُقبل وأم الجدايل وطريق المزارع في تُقبل تجاه بيت راس وتجمع المايلة وتجمع القطن، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.

وبينت الشركة أن الفصل سيقتصر بمحافظة المفرق على منطقتي الغدير الأبيض والغدير الأخضر، متوقعة أن يستمر الفصل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.-(بترا)

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