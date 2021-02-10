فصل التيار الكهربائي 7 ساعات عن مناطق في إربد غداً

اربد – أعلنت شركة كهرباء إربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي غداً الخميس عن بعض المناطق في محافظة إربد بهدف تحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن فصل التيار الكهربائي سيبدأ الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساء لمناطق محطة تنقية الشلالة وبشرى في إربد، وتجمع ريف وليد عبابنة ومحمد حسان وطريق الرمثا بشرى وطريق الشلالة والحي الغربي وتجمع الهربيد وفلاح الخزعلي في الرمثا.