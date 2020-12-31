فصل الشتاء وازدياد الجلطات القلبية.. أسباب وعلاج

عمان- ان التعرض للطقس شديد البرودة يؤدي إلى الإصابة بتقلص الشرايين، وينتج عن ذلك ارتفاع في ضغط الدم، وبالتالي تعرض القلب لمشاكل صحية تصل إلى الإصابة بالجلطات ووجد أن المرضى الذين يتعاطون أدوية مدرة للبول باستمرار يتعرضون لمخاطر حدوث الجلطات وعدم شرب الماء بكميات كافية فى الشتاء يؤدي الى الجلطات لقلة الاحساس بالشعور بالعطش، وقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة تؤدي الى انكماش الشرايين.

واشار أطباء مختصون الى أن هنالك علما يسمى”علم البيولوجيا الزمنية” يدرس العلاقة الزمنية لحدوث بعض الأمراض في بعض الأوقات من اليوم أو الفصول من السنة، كما أن هناك دراسات عديدة أثبتت تزايد حالات الإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية من الساعات الأولى من الفجر لزيادة نشاط الجهاز العصبي السمبثاوي وإفراز هرمون الأدرينالين مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الشرياني، لذا فإن فترة الصباح الأولى هي أفضل وقت لقياس الضغط، وتحديداً بعد صلاة الفجر.

يموت ملايين الأشخاص كل عام بسبب السكتة الدماغية. لكن يمكن تقليل خطر الإصابة بها من خلال بعض التغييرات في السلوك وممارسة الرياضة وتصحيح العادات الغذائية من خلال، تناول الدهون الصحية متل الافوكادو و زيت الزيتون وزيت او زبدة جوز الهند استبدال الزيوت المهدرجة و زيوت القلي بالسمنة والزبدة البلدية لكن باعتدال. وتناول اللحوم والاسماك والبيض، فقد اثبتت الدراسات ان الاشخاص النباتيين الذين يبتعدون عن جميع مصادر اللحوم وحتى بعض المواد الغذائية الاخرى كالبيض والسمك في برنامجهم الغذائي يعانون بدرجة أكبر خطر السكتات الدماغية، مقارنة بغيرهم من آكلي اللحوم. ويرجح الخبراء أن هذه الأعراض مردها نقص الحديد في الجسم. إذ أنه، وبالرغم من توفر الحديد في المأكولات النباتية، إلا أن نسبة امتصاص الجسم للحديد يكون أسرع في المأكولات الحيوانية عنه في النباتية.

فيتامين E: من الوسائل الفعالة لمنع تجلط الدم تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين E، فيتامين المكسرات، صفار البيض، زيت جنين القمح، الحبوب الكاملة، البروكلي، والأفوكادو.

البندوره مفيدة ايضا لان مركباتها تساعد في تثبيط تركم الصفائح الدموية التي تؤدي إلى التجلط في الدم.

الأحماض الدهنية أوميغا 3 هي العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في تنظيم جلطات الدم ، كما أنها تحارب الاكتئاب والقلق ، وتحسن صحة العين وتعزيز صحة الدماغ أثناء الحمل والحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ، وتشمل الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية الأسماك الدهنية واللفت والسبانخ وبذور الكتان وبذور عباد الشمس.

وتعتبر الساليسيلات مركبات تمنع تجلط الدم الموجوده في دواء الاسبرين، وتوجد هذه المركبات في الفلفل الحار والبابريكا والكركم والزعتر والعرق سوس والزنجبيل والنعنع، وفي الفواكه موجودة في الاناناس والعنب والتوت البري والبرقوق والبرتقال والفجل.

اخصائية التغذية

أريج بسام سنجلاوي