فصل الكهرباء عن بعض المناطق الجمعة (أسماء)

أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر لفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق غدا الجمعة، وذلك على النحو التالي:

– الأغوار الشمالية:

المدة: من الساعة 7:00 صباحاً لغاية الساعة 12:00 ظهراً ومن الساعة 1:00 ظهراً ولغاية الساعة 3:30 عصراً.

المناطق المتأثرة: المرزه، المنطقة الصناعية، وادي الريان، أبو هابيل، مضخة أبو هابيل، سبيره، بئر سبيره، مستشفى أبو عبيدة.

سبب الفصل: صيانة سنوية.

– المنطقة الشرقية/ الأزرق:

المدة: من الساعة 9:00 صباحاً لغاية الساعة 11:00 صباحاً.

المناطق المتأثرة: الأزرق الشمالي – الحارة الغربية، منطقة العوشق – الأزرق، منطقة الدغيلة – الأزرق.

المدة: من الساعة 11:00 صباحاً لغاية الساعة 1:00 ظهراً.

المناطق المتأثرة: منطقة العوشق – الأزرق / منطقة الدغيلة وأم المسايل – الأزرق.

المدة: من الساعة 1:00 ظهراً لغاية الساعة 3:00 عصراً.

المناطق المتأثرة: منطقة الدغيلة وأم المسايل – الأزرق.

سبب الفصل: إجراء الصيانة اللازمة على خطوط الضغط المتوسط وقص الأشجار.