فصل الكهرباء عن مناطق في الجنوب الاثنين (أسماء)

أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر لفصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق جنوب المملكة، غدا الاثنين، وذلك على النحو التالي:

– معان

المدة: من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 4:00 عصراً.

المناطق المتأثرة: سطح معان/ شارع الثلاثين/ محطة المحروقات/ المناصير/ المركز الثقافي/ استراحة حسام المعاني/ إدارة السير والترخيص/ الدوريات الخارجية/ معصرة الزيتون/ البحث الجنائي/ مدرسة الملك عبدالله للتميز/ المحمدية/ الهاشمية/ الحسينية/ مصنع مياه غدير/ شركة الفجر للغاز/ مشروع تدفئة المدارس/ كتيبة الدرك/ مديرية الأمن العام/ قيادة المنطقة الجنوبية/ آبار مياه الحسينية/ آبار مياه المحمدية.

سبب الفصل: صيانة سنوية للقاطع الرئيسي في شركة الكهرباء الوطنية.

– الكرك (مغذي الجنوبي):

المدة: من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 عصراً.

المناطق المتأثرة: مدين/ أجزاء من مرود/ الصرف الصحي.

سبب الفصل: كهربة محطة جديدة، وإجراء أعمال صيانة على المغذي.

– الأغوار الجنوبية (مغذي الصافي):

المدة: من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 عصراً.

المناطق المتأثرة: الصافي/ النقع/ السمار.

سبب الفصل: كهربة محطة مدرسة أم الهشيم، وإجراء أعمال صيانة على المغذي.