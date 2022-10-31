فصل الكهرباء عن مناطق في الجنوب الثلاثاء

أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر لفصل التيار الكهربائي غدا الثلاثاء في بعض مناطق جنوب المملكة، وذلك على النحو التالي:

– معان:

المدة: من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 مساءً.

المناطق المتأثرة: حي خلف الأشغال العامة/ شارع الأشغال العامة/ إسكان المكرمة الملكية / الإسكان / دوار العقبة / المركز الصحي العسكري / مديرية الزراعة / التدريب المهني / حي عليان / المركز الصحي الغربي / مزارع الشامية / حي المحافظة / الأمن العام/ مبنى المحافظة/ بئر مياه الشمية / مستشفى معان الحكومي.

سبب الفصل: صيانة على حمايات المحطة ستقوم بها شركة الكهرباء الوطنية.

– مغذي الجنوبي:

المدة: من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 عصراً.

المناطق المتأثرة: المشيرفة / محطة محروقات المناصير – المشيرفة / مقسم الاتصالات مرود / جزء من مرود / مدين / محطة / محطة صرف صحي مدين / العدنانية / مول البطوش / مؤتة حي انجاصة / مياه مؤتة / مؤتة.

سبب الفصل: نقل خط متوسط، وإجراء أعمال صيانة على المغذي.