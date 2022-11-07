;
محافظاتمعان

فصل الكهرباء عن مناطق في معان الثلاثاء (أسماء)

12:56 م2022-11-07
انقطاع الكهرباء - (تعبيرية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر لفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في محافظة معان غدا الثلاثاء، وذلك على النحو التالي:

المدة: من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 3:00 عصراً.

المناطق المتأثرة: حي الاستراحة، جزء من سطح معان الشرقي، مزارع الشامية الشرقية، مكب النفايات، قاعدة الملك فيصل الجوية، آبار مياه الجفر، بلدة الجفر، الشهيباء، التتقية والصرف الصحي، مقاطعة البادية، دفاع مدني الجفر، مركز صحي الجفر، التدريب المهني الجفر، مركز أمن الجفر وسرية البادية، بلدية الجفر.

سبب الفصل: صيانة سنوية للقاطع الرئيسي لشركة الكهرباء الوطنية.

الوسوم
12:56 م2022-11-07
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock