فصل جزئي للكهرباء في هذه المناطق (أسماء)

أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر لفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في لواء الشوبك غدا الاثنين، وذلك على النحو التالي:

المدة: من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 1:00 ظهراً

المناطق المتأثرة: بئر خداد/ بئر الدباغات

سبب الفصل: صيانة محطة بئر الدباغات”.

كما أعلنت الشركة أنها ستضطر لفصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في محافظة الطفيلة غدا، وذلك على النحو التالي:

“المدة: من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 عصراً

المناطق المتأثرة: المنصورة / عيمه / ضباعه / ارحاب

سبب الفصل: نقل شبكة ضغط متوسط وعمل صيانة للشبكة القائمة في تلك المنطقة”.