فصل مبرمج للكهرباء في مناطق بالكرك ومعان غدا (أسماء)

أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر لفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في محافظتي الكرك ومعان، غدا الاثنين، ضمن الفصل المبرمج للكهرباء، وذلك على النحو التالي:

– الكرك (مغذي الجامعة):

المدة: من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 عصراً.

المناطق المتأثرة: جامعة مؤتة الجناح المدني/ جامعة مؤتة الجناح العسكري/ أجزاء من مرود/ مركز صحي مرود/ محطة تنقية مرود/ مشروع جامعة مؤتة للطاقة الشمسية.

سبب الفصل: نقل شبكة، وإجراء أعمال صيانة على المغذي.

– معان:

المدة: من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 3:00 عصراً.

المناطق المتأثرة: جزء من خلف الأشغال العامة/ حي مدرسة عبدالرحمن بن عوف/ نادي المتقاعدين العسكريين/ سكنات جامعة الحسين بن طلال/ أذرح/ مركز أمن أذرح/ بئر البيطار/ وادي موسى – الشارع السياحي/ وادي موسى – حي النوافلة/ الزريزرة والقرارة/ وسط البلد – وادي موسى/ البيضا وأم صيحون/ حرفية وادي موسى/ البقعة.

سبب الفصل: صيانة سنوية للقاطع الرئيسي لشركة الكهرباء الوطنية.