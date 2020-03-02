فصل 240 طالبا من “العلوم الإسلامية” لتدني معدلاتهم

عمان- الغد– قرر مجلس عمداء جامعة العلوم الإسلامية العالمية برئاسة الدكتور وائل محمد عربيات، فصل 49 طالباً وطالبة من برنامج الدراسات العليا و191 طالباً وطالبة من برنامج البكالوريس.

وجاء قرار مجلس العمداء لتدني معدلاتهم وتجاوزهم المدة الدراسية المقررة، وعدم تحقيق الشروط الدراسية لنيل متطلبات الدرجة العلمية المطلوبة.

ويأتي هذا القرار تأكيداً لحزمة من التعليمات المشددة، التي اتخذتها الجامعة مؤخراً لطلبة الدراسات العليا، حفاظاً على جودة مخرجات التعليم العالي.

وأكد الأستاذ الدكتور عربيات أن الجامعة حريصة كل الحرص على طلبتها أكاديمياً وعلمياً، من أجل تمكينهم من الالتحاق بسوق العمل الأردني والعربي والعالمي بشكل مميز ومنافس.

وأوضح أن الجامعة درست ملفات الطلبة قبل اتخاذ هذا القرار، وأن هؤلاء الطلبة انطبقت عليهم معايير الفصل، بعد حصولهم على الإنذارات الأكاديمية المقررة.