فصل 30 اشتراكا في الزرقاء لوقف هدر المياه

أسفرت حملة وقف الهدر التي تنفذها شركة مياهنا، عن فصل 30 اشتراك مياه في محافظة الزرقاء، وتحرير عشرات المخالفات لحين تصويب أوضاعهم ووقف الهدر من خزانات المياه الخاصة بهم.

وقال مدير مياه محافظة الزرقاء المهندس يوسف العيطان في بيان أصدرته وزارة المياه، اليوم السبت، إن الحملة تأتي تنفيذا لخطة وزارة المياه والري/ سلطة المياه واستجابة لمتطلبات الصيف، موضحا أن الحملة بدأت في معظم مناطق الزرقاء، وتم التركيز على العقارات التي تتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه.

وأضاف أن الحملة تعتمد على إجراءات عديدة قبل الوصول إلى فصل اشتراك المياه للمخالفين المتسببين بهدر المياه ابتداء من مراقبة الأبنية التي تنساب منها المياه في الشوارع كملاحظة أولية خلال فترة دور توزيع المياه، ومن ثم الصعود إلى أسطح تلك البنايات و تفقد الخزانات، وأخذ ملاحظات الخزانات التي تعاني من مشاكل تسبب هدراً للمياه والأسباب، مبينا أنه سيتم فصل الاشتراكات للمخالفات المكررة بسبب وجود هدر للمياه داخل العقار.

وأضاف أن هناك الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها البعض في عدد من المناطق ولابد من تطبيق التعليمات بحق كل من يهدر المياه، واتباع خطوات متتالية تكفل عدم تكرار مثل هذه السلوكيات الخاطئة استنادا لأحكام تعديلات قانون سلطة المياه المتضمن تغليظ العقوبات على كل من يهدر المياه كونها مخالفة يعاقب عليها القانون.

وزاد، أن الهدف من الحملة ليس الفصل بقدر ما هو الحفاظ على المياه من الهدر، وبما ينعكس إيجابيا لمصلحة المواطن، كانخفاض قيمة فاتورة المياه وتجنب حدوث مكرهة صحية أسفل العمارة وخاصة في “الكراجات” السفلية و عدم الإضرار بالأبنية على المدى البعيد.

ولفت المهندس العيطان إلى أن العاملين في إدارة مياه الزرقاء، لمسوا تجاوباً من المواطنين وممثلي الأحياء، حيث بدأوا بالاتصال من أجل القيام بأعمال الصيانة لخزاناتهم، سواء العلوية أو السفلية و استبدال بعض المواسير المهترئة أو استبدال الطوّاشات وإغلاق الثقوب الموجودة في الخزانات.