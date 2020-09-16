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فضائح ألعاب القوى: السجن 4 سنوات لرئيس الاتحاد الدولي السابق دياك

منذ ساعة واحدة

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باريس – أدانت محكمة فرنسية الأربعاء الرئيس السابق للاتحاد الدولي لالعاب القوى السنغالي لامين دياك، بتهمة التستر على فضيحة التنشط الروسي الممنهج، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات بينها سنتان مع وقف التنفيذ.
وغُرّم دياك (87 عاما) الذي هيمن على الاتحاد الدولي بين 1999 و2015 بمبلغ 500 ألف يورو (نحو 600 الف دولار)، ولديه حق استئناف القرار. – (أ ف ب)

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