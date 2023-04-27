فضل البطران.. طبيب فلسطين ومن لفّ لفّها

*رشا سلامة

يحمل استشاري جراحة الدماغ والأعصاب والعامود الفقري، فضل البطران حقيبته السوداء الصغيرة على كتفه، ليمضي مسرعاً نحو حلب، التي أتمّ فيها دراسته الجامعية الأولى، قبل أن يكمل مسيرة اختصاصه في فرنسا.

شعور فضل أنه جاء متأخراً للدنيا بعض الشيء؛ إذ لم يشهد حضور أبيه منذ أشهره الأولى، جعله واحداً ممن لا يتوانون البتة عن تجاوز الجسور والحدود والمعابر التي يخلقها الاحتلال ليصل مرضاه، تارة فضل في مجمع فلسطين الطبي يتفقد من موقعه هناك سيرورة التفاصيل الدقيقة، وتارة في عيادته في الخليل يتفقد مرضاه، وأخرى بين مرضاه المتفرقين في رام الله، وتارة رابعة يهرع نحو حلب بعد زلزال مدمر؛ ليجري عمليات الإنقاذ وليرمم التالف من الأجساد الناجية من تحت الأنقاض، وتارات عدة هو في غزة تحت القصف؛ يهرع ليوقف سيل الدماء، في تخصصه وغير تخصصه، يهجس أن يعيش المريض بأي ثمن كان من الجهد. المهم ألا يترك تفصيلة بدءاً من نزع الشظايا، مروراً بالتربيت على كتف مريضه والشد من أزره، وليس انتهاءً بالتأكد من عدم تشكّل قروح على جسده الراقد على سرير الشفاء.

فضل البطران، واحد ممن لم يسلب شارع الشانزلزيه في فرنسا خلده، وآثر عوضاً عن هذا ساعات من القيادة الطويلة يومياً ليمرّ من وادي النار، الذي يحمل من اسمه الكثير. وواحد ممن لم تشغلهم مدن الدنيا وارفة الظلال عن قريته الخليلية إذنا.

في وقت لا يجعل البطران السياسة تؤثر في صلب عمله وأخلاقياته، فإنه غارق في إرهاصاتها، يطبّب ضحاياها، ويتعامل مع تبعاتها وتعقيداتها، ويحتفظ بقلب الطفل الإذناوي الذي لا يزال يعدو تحت كروم العنب مع أشقائه وشقيقتيه ووالدته التي أورثته من رباطة الجأش الكثير.

صبرك، وحلمك، ولين جانبك، وعلمك الوافر، وانهماكك في مهامك الكثيرة حتى الثمالة، داخل فلسطين وخارجها، يجعل بلادك تسعد بك مقاتلاً على طريقتك، بقلب طفل ينطلق من دون تعقيد، ومنجز طبيب فلسطيني بالغ العروبة، لا يحول الاحتلال وتفاصيله الصعبة دون استكمال قصصه الجسورة والشجيّة في آن، الموقّعة باسم د. فضل البطران.

*صحافية وأستاذة جامعية في الإعلام